Wisła wydała komunikat! Rodado nie zagra do końca sezonu

29-letni Rodado urazu doznał w końcówce poniedziałkowego meczu Wisły z Górnikiem Łęczna, który "Biała Gwiazda" wygrała 3:2.

- Sztab medyczny, w porozumieniu z zawodnikiem, podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji lewego barku. Zabieg zaplanowany jest na przyszły tydzień. W najbliższych dniach zawodnik przejdzie dodatkowe badania. Zgodnie z aktualnymi diagnozami, nasz napastnik będzie wyłączony z gry do końca sezonu - napisał krakowski klub w opublikowanym raporcie medycznym.

ZOBACZ TAKŻE: To koniec sezonu dla Rodado! Czeka go operacja

Dla Rodado jest to czwarty sezonu występów w Wiśle. W tym czasie wystąpił w 137 oficjalnych meczach, w których zdobył 88 bramek.

W tym sezonie jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców Betclic 1. ligi - w 26 meczach zdobył 21 bramek i zaliczył dwie asysty.

Wisła, która zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 56 punktów, będzie w siedmiu ostatnich meczach miała ogromne problemy w ataku, gdyż drugi napastnik Jordi Sanchez dwa tygodnie temu w meczu z Odra Opole doznał kontuzji stawu skokowego i wciąż nie wiadomo, czy w tym sezonie będzie do dyspozycji trenera Mariusza Jopa.

Krakowski klub w najbliższej kolejce zmierzy w wyjazdowym meczu z Polonią Bytom.

PAP