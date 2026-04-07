Wzruszające pożegnanie legendy z PlusLigą. "To dla mnie ciężki moment"
Po 11 latach z PlusLigi odejdzie Benjamin Toniutti. Francuski siatkarz opowiedział o swoich emocjach w rozmowie z Bożeną Pieczko.
Toniutti trafił do Polski w sezonie 2015/2016, kiedy to zasilił ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Z kolei w sezonie 2021/2022 przeniósł się do JSW Jastrzębskiego Węgla.
- Dla mnie jest to ciężki moment, spędziłem tutaj 11 lat. Mam wiele wspomnień, wiele emocji w głowie. Chciałbym podziękować każdemu, kto mnie wspierał przez te 11 lat. Zapamiętam Polskę. Ten kraj i ta liga dały mi bardzo wiele - powiedział przed kamerą Polsatu Sport.
W trakcie 11-letniej kariery w Polsce sięgnął m.in. po Ligę Mistrzów, pięć mistrzostw PlusLigi, cztery Puchary Polski czy cztery Superpuchary Polski.
- Myślę, że każde trofeum było dla mnie bardzo ważne. Pierwsze mistrzostwo z Jastrzębskim Węglem, te trofea, które zdobywaliśmy z ZAKSĄ. Jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się, że odcisnąłem piętno na tych dwóch zespołach. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim graczom, z którymi grałem przez te 11 lat. Byli to najlepsi gracze na świecie. Każdemu trenerowi, z którym pracowałem. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym sezonie, może w Lidze Mistrzów - dodał w rozmowie z Bożeną Pieczko.
Na koniec zwrócił się też do kibiców.
- Dziękuję, że wspieraliście mnie w tych złych i dobrych momentach. Mam nadzieję, że zapamiętacie mnie z dobrej strony - zakończył.
Kilka dni temu Toniutti poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej.