Znany polski siatkarz kończy karierę w wieku 29 lat! Ujawnił powody tej decyzji

Nicolas Szerszeń (rocznik 1996) to francusko-polski siatkarz, który grał na pozycji przyjmującego. Po studiach w Ohio State University, w 2018 roku trafił do PlusLigi i występował w niej przez osiem sezonów.





Reprezentował barwy Asseco Resovii (2018-19, 2020-22), Ślepska Malow Suwałki (2019-20), LUK Lublin (2022-23), Indykpolu AZS Olsztyn (2023-25), a w ostatnim roku grał w ekipie JSW Jastrzębskiego Węgla. Wystąpił łącznie w 164 meczach, w których zdobył 1971 punktów. Niestety, negatywny wpływ na rozwój jego kariery miały kontuzje.

Po tym sezonie Szerszeń zakończył sportową karierę. Ostatnim występem był dla niego trzeci mecz ćwierćfinału play-off, w którym PGE Projekt Warszawa wyeliminował jego drużynę. Teraz przyjmujący jastrzębian zamierza sprawdzić się w roli trenera.

– Zadecydowałem o tym już w połowie sezonu, że po zakończeniu rozgrywek będę kończył karierę. Teraz będę trenerem w Stanach Zjednoczonych. To była moja decyzja, ale też decyzja całej mojej rodziny. Patrząc na moją historię kontuzji i historię tego sezonu, może wyglądało na to, że byłem gotowy na każdy mecz, ale już pod koniec było naprawdę ciężko trenować i zagrać bez tabletek – przyznał po ostatnim meczu.

– Dla mnie jest to nowy rozdział, jestem podekscytowany tym wszystkim. Dziękuję PlusLidze i całemu otoczeniu za to, co mi daliście przez tyle lat. To jest super liga i będę na pewno tęsknił. Będę też tęsknił za klubem – dodał Szerszeń.

Rozmowa Bożeny Pieczko z Nicolasem Szerszeniem w materiale wideo:

RM, Polsat Sport