6:0, 6:0! Rosjanin zdemolował rakietę i kort (WIDEO)

Przed południem w środę 8 kwietnia naprzeciwko siebie stanęli Daniił Miedwiediew i Matteo Berrettini. Rosjanin, który obecnie plasuje się na 10. miejscu w rankingu ATP, był zdecydowanym faworytem pojedynku, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jego rywal znajduje się na 90. pozycji w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistów.

Włoch sprawił jednak sporą sensację, pokonując wyżej notowanego oponenta w 51 minut. Miedwiediew przez cały mecz nie był w stanie wygrać ani jednego gema.

To oczywiście przełożyło się na zachowanie Rosjanina na korcie. Znany ze swojego wybuchowego temperamentu 30-latek przy stanie 0:2 w drugim secie postanowił wyładować swoją frustrację na korcie i rakiecie. Miedwiediew zaczął rzucać rakietą, a następnie kilka razy uderzył nią o ziemię. Niektórzy kibice zaczęli gwizdać, a inni - dopingować tenisistę. Rosjanin oczywiście otrzymał ostrzeżenie. Po kilkunastu sekundach szału rakieta wylądowała w koszu na śmieci, a na korcie widoczne były spore dziury.

Jeszcze nie wiadomo, z kim Berrettini zmierzy się na kolejnym etapie rywalizacji w Monako. Naprzeciwko niego stanie triumfator meczu Joao Fonseca - Arthur Rinderknech.

Matteo Berrettini - Daniił Miedwiediew 6:0, 6:0

