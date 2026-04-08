6:0, 6:0! Rosjanin zdemolował rakietę i kort (WIDEO)

Tenis

Matteo Berrettini bez najmniejszego problemu pokonał Daniiła Miedwiediewa w meczu drugiej rundy tegorocznej edycji turnieju ATP w Monte Carlo. Wściekły Rosjanin zdemolował rakietę i kort.

Daniił Miedwiediew w akcji na korcie tenisowym, obok fragment zniszczonej nawierzchni kortu.
fot. Polsat Sport
Daniił Miedwiediew wpadł w szał

Przed południem w środę 8 kwietnia naprzeciwko siebie stanęli Daniił Miedwiediew i Matteo Berrettini. Rosjanin, który obecnie plasuje się na 10. miejscu w rankingu ATP, był zdecydowanym faworytem pojedynku, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jego rywal znajduje się na 90. pozycji w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistów. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Rywalka Igi Świątek nie zagra w Stuttgarcie! To mistrzyni olimpijska

 

Włoch sprawił jednak sporą sensację, pokonując wyżej notowanego oponenta w 51 minut. Miedwiediew przez cały mecz nie był w stanie wygrać ani jednego gema. 

 

To oczywiście przełożyło się na zachowanie Rosjanina na korcie. Znany ze swojego wybuchowego temperamentu 30-latek przy stanie 0:2 w drugim secie postanowił wyładować swoją frustrację na korcie i rakiecie. Miedwiediew zaczął rzucać rakietą, a następnie kilka razy uderzył nią o ziemię. Niektórzy kibice zaczęli gwizdać, a inni - dopingować tenisistę. Rosjanin oczywiście otrzymał ostrzeżenie. Po kilkunastu sekundach szału rakieta wylądowała w koszu na śmieci, a na korcie widoczne były spore dziury. 

 

 

Jeszcze nie wiadomo, z kim Berrettini zmierzy się na kolejnym etapie rywalizacji w Monako. Naprzeciwko niego stanie triumfator meczu Joao Fonseca - Arthur Rinderknech.

 

Matteo Berrettini - Daniił Miedwiediew 6:0, 6:0

 

AA, Polsat Sport
ATP W MONTE CARLO, DANIIŁ MIEDWIEDIEW, MATTEO BERRETIINI, TENIS, TURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Corentin Moutet - Alexandre Muller. Skrót meczu

