PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Transmisja TV i stream online

Robert MurawskiSiatkówka

Czas na ostatnie rozstrzygnięcie w ćwierćfinale PlusLigi. W trzecim meczu Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Kto awansuje do półfinału? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

fot. PAP/Krzysztof Świderski
Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała fazę zasadniczą PlusLigi i była zdecydowanym faworytem ćwierćfinałowej rywalizacji. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajęła w tabeli ósme miejsce, rzutem na taśmę kwalifikując się do play-off.

 

Ćwierćfinałowa rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Pierwsze spotkanie, rozegrane w Sosnowcu, zakończyło się niespodziewaną porażką Jurajskich Rycerzy 2:3. W drugim meczu Aluron wygrał w Kędzierzynie-Koźlu 3:1 i wyrównał stan rywalizacji, która znów przeniesie się teraz do Areny Sosnowiec. Kto będzie lepszy w decydującym starciu?

 

Aluron CMC Warta Zawiercie i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozegrały ze sobą dotychczas 26 spotkań w PlusLidze. Piętnaście z nich wygrali kędzierzynianie. W fazie zasadniczej obecnego sezonu dwukrotnie lepsza była ekipa z Zawiercia, pokonując rywali 3:1 na wyjeździe i 3:2 u siebie.

 

Na zwycięzcę rywalizacji Aluron - ZAKSA czeka w półfinale Asseco Resovia. Rzeszowianie wyeliminowali w ćwierćfinale Indykpol AZS Olsztyn, dwukrotnie wygrywając 3:0.

 

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w czwartek 9 kwietnia o godzinie 17.30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

