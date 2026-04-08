Co dalej z Milikiem? Zaskakujące wieści!

Wydawałoby się, że odejście Milika z Turynu jest już przesądzone. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, ale Polak miałby zostać sprzedany za niewielkie pieniądze (mówi się o milionie euro), ponieważ nie znajduje się w kręgu zainteresowań trenera Luciano Spallettiego.

Dodatkowym problemem wychowanka Rozwoju Katowice są przewlekłe kontuzje, których często doświadcza. Biorąc pod uwagę wiek piłkarza, każdy kolejny uraz wydłuża czas powrotu na boisko. Sęk w tym, że Milik we Włoszech ma bardzo uznaną markę, a Juventus boryka się ze skutecznością napastników. Ponadto kontuzjowany jest Dusan Vlahović.

I tutaj zdaniem portalu "Calciomercato" otwiera się furtka dla Milika, który ma czas do końca sezonu, aby przekonać działaczy i trenera do swojej wartości. Jeżeli uda mu się strzelić kilka goli i pokazać z dobrej strony, wielce prawdopodobne, że jednak wypełni kontrakt do końca. W innym przypadku dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego donoszą o rozstaniu. Chętnych jednak nie brakuje ze względu na wspomnianą reputację Polaka w Italii. Mowa m.in. o zainteresowaniu Bolonii, której bramkarzem jest Łukasz Skorupski.

Milik jest piłkarzem Juventusu od 2023 roku. Wystąpił w 77 meczach, w których zdobył 17 bramek i dwie asysty. Wcześniej z powodzeniem bronił barw SC Napoli, strzelając 48 goli w 122 spotkaniach. W jego CV znajduje się również Olympique Marsylia z bilansem 30 trafień w 55 potyczkach i Ajax z 76 spotkaniami i 47 golami. W reprezentacji Polski wystąpił 73-krotnie i zdobył 17 bramek.

Polsat Sport