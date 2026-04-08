Remis w półfinałowej rywalizacji! Siatkarze Lube zrewanżowali się rywalom

Rana Verona w pierwszych dwóch setach nie przypominała drużyny, która kilka dni wcześniej pewnie wygrała u siebie z 3:0. Noumory Keita doznał drobnego urazu na początku meczu i długo nie mógł złapać właściwego rytmu. Nie błyszczał również Darlan Souza. W pierwszej partii drugiego starcia przewagę mieli siatkarze Lube (14:12, 18:16). Goście dogonili rywali w końcówce (23:23), ale popełnili błędy w dwóch ostatnich akcjach - przestrzelona zagrywka i błąd w ataku dały wygraną Lube (25:23).

W drugiej odsłonie, po równej grze na początku seta, znów przewagę osiągnęła drużyna Cucine Lube (13:11, 18:15 - gdy asa posłał Eric Loeppky). Gospodarze utrzymali korzystny wynik w końcówce, a błąd serwisowy rywali przesądził o ich wygranej 25:21.

Gospodarze spuścili z tonu w trzeciej partii, nie byli już tak groźni w polu serwisowym, co wykorzystała ekipa z Werony. Na przestrzeni seta wynik oscylował wokół remisu. Po asie Darlana Souzy gospodarze przegrywali 18:19. Ważne dla losów seta okazały się dwa punktowe bloki przyjezdnych w końcówce (20:23), a kolejny blok ustalił wynik na 21:25.

W czwartej partii gospodarze znów byli groźni w polu serwisowym, grali skutecznie i szybko uzyskali przewagę (8:3). Drużyna z Werony złapała kontakt (9:8), ale ekipa Lube znów odskoczyła - gdy asa posłał Mattia Bottolo, było 16:13, a później różnica wzrosła do pięciu oczek (20:15). Wydawało się, że gospodarze mają sytuację pod kontrolą, ale pogubili się w końcówce i rywale odrobili straty (22:22). Trzy ostatnie akcje padły jednak łupem Lube - atak Bottolo, blok i uderzenie Darlana Souzy w aut dały tej drużynie wygraną 25:22.

Najwięcej punktów: Aleksandar Nikolov (18), Mattia Bottolo (12), Eric Loeppky (11), Giovanni Maria Gargiulo (10) - Lube; Noumory Keita (16), Darlan Souza (11), Aleksandar Nedeljkovic (10) - Verona. Mecz błędów własnych - siatkarze Lube popełnili ich 33, a Verona aż 40.

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 25:22)

Lube: Mattia Bottolo, Giovanni Maria Gargiulo, Eric Loeppky, Aleksandar Nikolov, Marko Podrascanin, Mattia Boninfante – Fabio Balaso (libero) oraz Santiago Orduna, Noa Duflos Rossi, Pablo Kukartsev. Trener: Giampaolo Medei.

Verona: Marco Vitelli, Darlan Souza, Noumory Keita, Aidan Zingel, Micah Christenson, Rok Mozic – Matteo Staforini (libero) oraz Francesco Sani, Pietro Bonisoli, Aleksandar Nedeljkovic, Uros Planinsic. Trener: Fabio Soli.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 1–1.

