FC Porto - Nottingham Forest. Gdzie oglądać? transmisja TV i stream online

Czas na najważniejsze spotkania Ligi Europy. W czwartek FC Porto, z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w kadrze, zmierzy się z Nottingham Forest. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Portugalii.

Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, Porto w ostatniej kolejce niespodziewanie straciło punkty, remisując u siebie 2:2 z Famalicao. Lider portugalskiej ekstraklasy (pięć punktów przewagi nad drugim Sportingiem i jeden mecz rozegrany więcej) stracił gola na 2:2 w samej końcówce meczu.

Angielska ekipa walczy natomiast o utrzymanie w Premier League. W ostatniej kolejce podopieczni portugalskiego szkoleniowca Vitora Pereiry zanotowali niezwykle ważne zwycięstwo, ogrywając na wyjeździe aż 3:0 Tottenham, inną z drużyn zamieszaną w walce o utrzymanie.

Oprócz Bednarka i Kiwiora, zawodnikiem Porto jest także Oskar Pietuszewski. Młody skrzydłowy nie został jednak zgłoszony do europejskich pucharów.

Transmisja meczu FC Porto - Nottingham Forest w czwartek 9 kwietnia w Polsat Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.50. Studio startuje o godzinie 19.00.

