Hubert Hurkacz - Fabian Marozsan. Relacja live i wynik na żywo ATP Monte Carlo
Polski tenisista przerwał we wtorek serię siedmiu kolejnych porażek. W meczu pierwszej rundy pokonał w trzech setach (7:6, 5:7, 6:1) Luciano Darderiego. Przed tym spotkaniem Hurkacz po raz ostatni cieszył się z wygranej 20 stycznia podczas Australian Open.
Kolejnym przeciwnikiem Polaka będzie Fabian Marozsan. Węgier bez większych problemów uporał się z Damirem Dzumhurem, oddając mu zaledwie trzy gemy (6:2, 6:1).
Będzie to drugie starcie Hurkacza z Marozsanem. W październiku 2023 roku w Szanghaju górą był Polak, który wygrał 4:6, 6:1, 6:3.
