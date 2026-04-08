Hubert Hurkacz - Valentin Vacherot. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Hurkacz znakomicie spisuje się podczas turnieju w Monte Carlo. W pierwszej rundzie Polak wyeliminował Włocha Luciano Darderiego, przełamując tym samym fatalną passę siedmiu kolejnych przegranych meczów. W drugim meczu Hurkacz ograł natomiast reprezentanta Węgier, Fabiana Marozsana.

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Valentin Vacherot, faworyt lokalnej publiczności. Monakijczyk w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminował Włocha Lorenzo Musettiego.

Hurkacz - Vacherot. Kiedy mecz? Gdzie oglądać?

Mecz Hurkacz - Vacherot zostanie rozegrany w czwartek 9 kwietnia. Godzina meczu Hurkacz - Vacherot to około 17.00. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go. Spotkanie skomentuje Filip Gawęcki.

