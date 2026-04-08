Hubert Hurkacz - Valentin Vacherot. Wynik meczu. Kto wygrał?

Hurkacz do turnieju w Monte Carlo przystępował po siedmiu kolejnych przegranych spotkaniach. Czarna seria zaczęła się od drugiej rundy Australian Open, w której uległ Amerykaninowi Ethanowi Quinnowi. Później doznał porażek w pierwszej rundzie w Montpellier, Rotterdamie, Dubaju, Indian Wells, Miami, a nawet w challengerze ATP 175 w Cap Cana.

Seria przegranych poskutkowała rozstaniem z chilijskim trenerem Nicolasem Massu. Impreza w Monako była więc pierwszą, w której występował bez szkoleniowca.

We wtorek tenisista z Wrocławia, 74. w ostatnim notowaniu ATP, przełamał złą passę, pokonując rozstawionego z numerem 15. Włocha Luciano Darderiego 7:6 (7-4), 5:7, 6:1. Dzień później dołożył kolejny triumf, pokonując w dwóch setach Węgra Fabiana Marozsana.

Jego kolejnym rywalem w Monte Carlo będzie Monakijczyk Valentin Vacherot (23. ATP), który w równolegle trwającym meczu wyeliminował rozstawionego z numerem 4. Włocha Lorenzo Musettiego 7:6 (8-6), 7:5.

Będzie to ich pierwszy pojedynek.

Hurkacz - Vacherot. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Hurkacz - Vacherot poznamy w czwartek 9 kwietnia. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Vacherot, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport, PAP