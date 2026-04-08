Jest oficjalny komunikat! Zawody w Katarze przeniesione

Zmagania w Dausze miały odbyć się 8 maja. Włodarze Diamentowej Ligi na początku kwietnia postanowili jednak przeprowadzić zmianę w terminarzu ze względu na wojnę w tym regionie. Na oficjalnej stronie internetowej rywalizacji pojawił się specjalny komunikat w tej sprawie.

ZOBACZ TAKŻE: Fajdek święta spędził w Afryce. "Córka miała mi schować trochę sałatki jarzynowej"

"W ostatnich tygodniach Diamentowa Liga monitorowała sytuację w Dausze, ściśle współpracując z organizatorami mityngu, władzami Kataru i innymi zainteresowanymi stronami. W trosce o bezpieczeństwo sportowców i widzów podjęto decyzję o przełożeniu mityngu" - można przeczytać.

Jednocześnie poinformowano o wyznaczeniu nowego terminu - 19 czerwca. Rywalizacja została również przeniesiona z Qatar Sports Club na Khalifa International Stadium. Drugi z wymienionych obiektów wyposażony jest bowiem w system do regulacji temperatury, a w czerwcu w Dausze przewiduje się spore upały.

