Koniec pięknego snu Zawiszy. Poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Polski

Pierwsze pół godziny bez specjalnych emocji. Kluczowa akcja spotkania miała miejsce w 32. minucie, kiedy goście objęli prowadzenie. Erik Janża zagrał w pole karne, uderzył Lukas Sadilek, piłka odbiła się od stojącego na piątym metrze Dimi Ikiego i zaskoczyła bramkarza Zawiszy Michała Oczkowskiego.

W drugiej połowie gra ponownie toczyła się pod dyktando ekipy z Górnego Śląska, jednak dogodnych sytuacji było jak na lekarstwo i wynik nie zmienił się.

W 57. minucie prowadzenie przyjezdnych mógł podwyższyć Sondre Liseth, jednak strzał Norwega zablokował Sebastian Golak. Z kolei w 70. min Oczkowski obronił uderzenie z ostrego kąta Kamila Lukoszka.

Gospodarze praktycznie nie zagrozili bramce przeciwnika. Jedynie w 89. min Wojciech Szumilas trafił z rzutu wolnego w boczną siatkę.

Górnik ma w dorobku sześć triumfów w Pucharze Polski, wszystkie wywalczył w czasie swojej prosperity, czyli na przełomie lat 60. i 70. Po raz ostatni Zabrzanie triumfowali w 1972 roku. Ponadto siedem razy meldowali się w finale, poprzednio ćwierć wieku temu - w 2001 roku.

W czwartek o godz. 18.30 w drugim półfinale PP Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.

Zawisza Bydgoszcz – Górnik Zabrze 0:1 (0:1). Awans: Górnik.

Bramka: 0:1 Dimi Ikia (32).

Zawisza Bydgoszcz: Michał Oczkowski – Marcel Wszołek, Sebastian Golak, Mikołaj Staniak, Mariusz Sławek – Marcel Strzyżewski (69. Kacper Bogusiewicz), Maciej Kona (69. Jakub Bojas), Łukasz Szramowski (46. Wojciech Szumilas), Michał Cywiński, Sebastian Rak (82. Antoni Prałat) – Filip Kozłowski.

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Paweł Olkowski, Rafał Janicki, Josema, Erik Janza - Lukas Sadilek (63. Kamil Lukoszek), Patrik Hellebrand (90+1. Paweł Bochniewicz), Jarosław Kubicki - Dimi Ikia, Sondre Liseth (63. Roberto Massimo), Lukas Ambros (87. Bastien Donio).

Żółte kartki: Zawisza – Sebastian Rak, Mikołaj Staniak.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 20000.

BS, PAP