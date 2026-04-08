Michał Szubarczyk - Sanderson Lam. Relacja live i wynik na żywo

Ruszyły eliminacje snookerowych mistrzostw świata 2026. W gronie rywalizujących zawodników znalazł się Michał Szubarczyk. W pierwszej rundzie kwalifikacji zmierzył się z Onyee Ng, trzykrotną mistrzynią świata w snookerze, jeśli chodzi o rywalizację kobiet. Szubarczyk wygrał 10:7 i awansował do drugiej rundy. Jak poinformował oficjalny profil światowej federacji, został tym samym najmłodszym zawodnikiem w historii, który wygrał mecz w ramach mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

Kolejnym rywalem Szubarczyka będzie 32-letni Sanderson Lam. Będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie.

Jak tym razem poradzi sobie nastoletni Polak?

Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Sanderson Lam na Polsatsport.pl.