Szubarczyk - Lam. Wynik meczu. Kto wygrał? Mistrzostwa świata snooker 2026

Trwają kwalifikacje do mistrzostw świata w snookerze 2026. 15-letni Michał Szubarczyk w pierwszej rundzie pokonał Onyee Ng, trzykrotną mistrzynią świata w snookerze, jeśli chodzi o rywalizację kobiet. Tym samym przeszedł do historii, zostając najmłodszym triumfatorem meczu w ramach MŚ.

Jego rywalem w drugiej rundzie jest Anglik Sanderson Lam. 32-latek aktualnie plasuje się na 65. miejscu w światowym rankingu, a najwyżej był na 57. lokacie.

31-letni Irańczyk w 2023 roku plasował się na 15. miejscu w rankingu zawodowych snookerzystów. Aktualnie jest 32. W 2022 roku wygrał turniej Snooker Shoot Out, pokonując w finale legendarnego Marka Williamsa.

Michał Szubarczyk - Sanderson Lam. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Szubarczyk - Lam poznamy w czwartek 9 kwietnia. Wówczas zostanie rozegrana druga, decydująca sesja, po której przekonamy się, kto wygrał mecz Szubarczyk - Lam.