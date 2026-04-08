Obrońca reprezentacji Litwy przed MŚ: Uważam, że kilka zespołów ma szanse walczyć o awans

Litwa jest beniaminkiem mistrzostw świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Jakie będą wasze oczekiwania odnośnie turnieju w Polsce?



Przede wszystkim chcemy pozostać w grupie, naszym celem będzie wygranie kilka meczów i to jest nasza najważniejsza misja, aby utrzymać się na tym poziomie na przyszły rok.



W ostatnim meczu na turnieju w Sosnowcu zagracie z Polską. Wcześniej zagracie z Polską dwa mecze towarzyskie. Jaki to będzie dla Ciebie ten mecz z Polską w Sosnowcu?



Zobaczymy, jaka wówczas będzie sytuacja w grupie. Mogą być różne wyniki meczów, więc ten turniej zweryfikuje jak to będzie wyglądało. Będziemy na tym turnieju beniaminkiem, więc dla nas każdy mecz będzie trudny i czas pokaże jak się tam zaprezentujemy.



Po trzech latach Litwa zagra ponownie w Dywizji 1A. Rok temu wygraliście mistrzostwa świata w Tallinie. Który mecz w Estonii był dla was najtrudniejszy?



Wydaje mi się, że te ostatnie dwa mecze, zwłaszcza ten przeciwko Korei, był najbardziej istotny, bo zwycięzca zapewniał sobie awans. Również mecz przeciwko Chorwacji, bo prawdopodobnie nie zaprezentowaliśmy naszego stylu, ale na szczęście wygraliśmy go po dogrywce. Zresztą na tych mistrzostwach nie było łatwych meczów.



Wygraliście turniej w Tallinie, a Ty dostałeś nagrodę dla najlepszego obrońcy.



Tak, to było dla mnie miłe wyróżnienie, ale najważniejsze, że wygraliśmy ten turniej i awansowaliśmy do wyższej dywizji.



Kto według Ciebie będzie miał największe szanse na awans i dlaczego?



Uważam, że kilka zespołów ma szanse walczyć o awans. Ta grupa jest niezwykle wyrównana i większość drużyn jest podobnego kalibru. Nie chcę zgadywać kto może awansować, bo wszystko i tak zweryfikują mecze.



Jakie są największe atuty reprezentacji Litwy?



Myślę, że jesteśmy szybką drużyną, bo mamy dosyć młody zespół. Zobaczymy jak będzie wyglądał nasz ostateczny skład, bo dopiero rozpoczynamy nasze przygotowania. Potrafimy grać w szybkim ataku, ale teraz najważniejsza dla nas będzie gra w obronie.



A słabe strony?



My nie mamy słabych stron. Żartuję oczywiście. Nie wiem, czy teraz jest odpowiedni moment, żeby o tym rozmawiać, bo dopiero rozpoczęliśmy zgrupowanie. W tym czasie rozegramy po dwa mecze kontrolne z Polską i Estonią, aby jak najlepiej przygotować się do tego turnieju.



Którzy zawodnicy powinni być liderami reprezentacji Litwy podczas turnieju w Sosnowcu?



Takim graczem jest na pewno Mark Kaleinikovas, który na każdym turnieju zazwyczaj strzela dla nas najwięcej goli i jest liderem naszego zespołu. Mocnym punktem są nasi bramkarze, zwłaszcza Mantas Armalis, który gra w najwyższej klasie rozgrywkowej Finlandii. Mamy też kilku utalentowanych młodych zawodników, którzy występują w mocnych ligach juniorskich w Europie i za oceanem.



Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu – od 2 maja do 8 maja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.