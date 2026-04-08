Piłkarze zbiegli po meczach eliminacji. "Większość z uciekinierów to zawodnicy rezerwowi"

Puchar Narodów Afryki w 2027 roku będzie współorganizowany przez Kenię, Tanzanię i Ugandę. Rozpoczęły się już eliminacje do tego turnieju.

Erytrea przez pięć lat nie rywalizowała na arenie międzynarodowej, po tym jak kilku piłkarzy reprezentacji do lat 20 uciekło do Ugandy w 2019 roku.

25 marca Erytrea wygrała z Eswatini 2:0 na neutralnym terenie w Meknes w Maroku, a 31 marca w rewanżu na wyjeździe zwyciężyła 2:1. W składzie erytrejskiej drużyny znaleźli się m.in. zawodnicy z australijskich, niemieckich, norweskich i szwedzkich klubów. Egipski trener Yakan przekazał, że podczas zgrupowania zniknęło siedmiu piłkarzy.

- Większość z uciekinierów to zawodnicy rezerwowi. Nie sądzę, żeby nadal grali w piłkę nożną – powiedział Yakan agencji Reuters, który przypuszcza, że piłkarze będą szukać możliwości rozwoju ekonomicznego w bogatszych krajach.

Erytrejski emigrant George Ghebreslassie, który prowadzi organizację non-profit wspierającą erytrejskich uchodźców, również potwierdził, że zawodnicy potajemnie wyjechali ze zgrupowania.

- To często się zdarza. To pokazuje, jaka sytuacja jest w Erytrei. Myśleliśmy, że coś się zmieni, ale nic się nie zmieniło. Ludzie stracili nadzieję we własnym kraju – przekazał Ghebreslassie, który opuścił Erytreę w 1999 roku.

Rzecznik piłkarskiej reprezentacji Erytrei nie odpowiedział na prośbę o skomentowanie sprawy.

- Ci piłkarze są biedni. To był ich pierwszy lot samolotem. Chodzi o znalezienie pracy i poprawę dochodów – oznajmił agencji Reuters anonimowy informator związany z drużyną.

Od uzyskania niepodległości w 1993 roku Erytreą rządzi prezydent Isaias Afwerki. Organizacje broniące praw człowieka wielokrotnie określały jego rządy jako represyjne.

PAP