PLS 1. Liga siatkarzy. Wyniki meczów ćwierćfinałowych

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki podzielono na dwie części. W fazie zasadniczej zostały rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajęły w tabeli miejsca 1-8 awansowały do play-off.





W 1/4 finału drużyny rywalizują do dwóch wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich gier są zespoły, które po fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli.

W pierwszym meczu zwycięzca fazy zasadniczej GKS Katowice pewnie pokonał KPS Siedlce 3:0. Również w parach CUK Anioły Toruń - PZL Leonardo Avia Świdnik (3:0) oraz Mickiewicz Kluczbork - Nowak-Mosty MKS Będzin (3:1) górą były zespoły wyżej notowane. Jedynie w starciu trzeciej drużyny z szóstą Stal Nysa niespodziewanie przegrała z BBTS Bielsko-Biała 0:3; na uwagę zasługuje trzeci set tego starcia, w którym gospodarze ulegli rywalom 33:35.

Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałów PLS 1. Ligi:

2026-04-06: GKS Katowice – KPS Siedlce 3:0 (25:23, 25:16, 25:23)

2026-04-08: Stal Nysa – BBTS Bielsko-Biała 0:3 (14:25, 18:25, 33:35)

2026-04-08: CUK Anioły Toruń – PZL Leonardo Avia Świdnik 3:0 (25:16, 25:19, 25:21)

2026-04-08: KKS Mickiewicz Kluczbork – Nowak-Mosty MKS Będzin 3:1 (25:19, 18:25, 25:22, 25:23).

