PLS 1. Liga siatkarzy. Wyniki meczów ćwierćfinałowych
Rozpoczęła się faza play-off w PLS 1. Lidze siatkarzy. Osiem najlepszych zespołów w tabeli rozpoczęło walkę o zwycięstwo na zapleczu PlusLigi. Sprawdź wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałów PLS 1. Ligi.
W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki podzielono na dwie części. W fazie zasadniczej zostały rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajęły w tabeli miejsca 1-8 awansowały do play-off.
W 1/4 finału drużyny rywalizują do dwóch wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich gier są zespoły, które po fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli.
W pierwszym meczu zwycięzca fazy zasadniczej GKS Katowice pewnie pokonał KPS Siedlce 3:0. Również w parach CUK Anioły Toruń - PZL Leonardo Avia Świdnik (3:0) oraz Mickiewicz Kluczbork - Nowak-Mosty MKS Będzin (3:1) górą były zespoły wyżej notowane. Jedynie w starciu trzeciej drużyny z szóstą Stal Nysa niespodziewanie przegrała z BBTS Bielsko-Biała 0:3; na uwagę zasługuje trzeci set tego starcia, w którym gospodarze ulegli rywalom 33:35.
Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałów PLS 1. Ligi:
2026-04-06: GKS Katowice – KPS Siedlce 3:0 (25:23, 25:16, 25:23)
2026-04-08: Stal Nysa – BBTS Bielsko-Biała 0:3 (14:25, 18:25, 33:35)
2026-04-08: CUK Anioły Toruń – PZL Leonardo Avia Świdnik 3:0 (25:16, 25:19, 25:21)
2026-04-08: KKS Mickiewicz Kluczbork – Nowak-Mosty MKS Będzin 3:1 (25:19, 18:25, 25:22, 25:23).
PLS 1 LIGA - WYNIKI MECZÓW I TABELAPrzejdź na Polsatsport.pl