PlusLiga 2026. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?
Obecny sezon PlusLigi wkracza w decydującą fazę. Kto wywalczył awans do czołowej czwórki? Które drużyny zagrają o medale mistrzostw Polski siatkarzy? Sprawdź pary półfinałowe PlusLigi.
W obecnym sezonie PlusLigi rywalizowało czternaście klubów. Osiem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej wywalczyło awans do play-off, który rozpoczął się od ćwierćfinałów.
Rywalizacja w ćwierćfinałach oraz w półfinałach toczy się do dwóch wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych spotkań będą zespoły, które po fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli. Rywalizacja o brązowy medal oraz finał toczyć się będą do trzech zwycięstw.
Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.
Pary półfinałowe PlusLigi:
Aluron CMC Warta Zawiercie/ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia Rzeszów
PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin
WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGIPrzejdź na Polsatsport.pl