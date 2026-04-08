PlusLiga 2026. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?

W obecnym sezonie PlusLigi rywalizowało czternaście klubów. Osiem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej wywalczyło awans do play-off, który rozpoczął się od ćwierćfinałów.

Rywalizacja w ćwierćfinałach oraz w półfinałach toczy się do dwóch wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych spotkań będą zespoły, które po fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli. Rywalizacja o brązowy medal oraz finał toczyć się będą do trzech zwycięstw.

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.



Pary półfinałowe PlusLigi:

Aluron CMC Warta Zawiercie/ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia Rzeszów

PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin

