Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią z Kamilem Semeniukiem w składzie. Liga Mistrzów 2026

Siatkarze Projektu Warszawa wygrali polski bój o Final Four

W ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów byliśmy świadkami polskiego pojedynku o awans do Final Four. W nim mistrzowie Polski z Bogdanki LUK Lublin mierzyli się z Projektem Warszawa. Pierwsze spotkanie rozegrano w stolicy kraju i wówczas Projekt niespodziewanie wygrał 3:1, wykonując krok w kierunku najlepszej czwórki.

Rewanż ułożył się po myśli Warszawian. Szybko wygrali dwa sety, dzięki czemu przypieczętowali awans. Choć później spuścili z tonu i mecz przegrali 2:3, to jednak nie miało to już większego znaczenia. To podopieczni Kamila Nalepki są w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów.

W półfinale na Warszawian czeka Perugia

Turniej finałowy obecnej edycji Ligi Mistrzów odbędzie się dopiero 16-17 maja w Turynie. W pierwszym półfinale PGE Projekt Warszawa zmierzy się z Sir Sicoma Monini Perugia. Włoski klub w tym sezonie spisuje się fantastycznie. Jest też w półfinale krajowej ligi, gdzie wyrósł na głównego kandydata do zdobycia trofeum.



To także obrońca tytułu w Lidze Mistrzów z 2025 roku, gdy w wielkim finale pokonał 3:2 Aluron CMC Wartę Zawiercie. Teraz w 1/8 finału Włosi wygrali oba mecze z hiszpańskim Guaguas Las Palmas, choć na wyjeździe stracili dwa sety. Wydaje się jednak, że to Perugia będzie faworytem do awansu.

Czy Kamil Semeniuk przekreśli marzenia o finale?

Jednym z liderów Sir Sicoma Monini Perugia jest reprezentant Polski Kamil Semeniuk. Do tego klubu trafił w 2022 roku z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i sukcesywnie buduje swoją pozycję. Obecnie jest pierwszym wyborem trenera, często najskuteczniejszym graczem Perugii w najważniejszych meczach. W 2025 roku świętował triumf w Lidze Mistrzów. Na koncie ma też:



• mistrzostwo Włoch

• Puchar Włoch

• cztery Superpuchary Włoch

• trzy triumfy w Klubowych Mistrzostwach Świata.



Czy przyjmujący okaże się koszmarem Projektu i przekreśli marzenia Warszawian o awansie do finału?

Turniej Final Four na antenach sportowych Polsatu

Turniej Final Four Ligi Mistrzów odbędzie się w dniach 16-17 maja w Pala Alpitour w Turynie. Początek meczu PGE Projekt Warszawa-Sir Sicoma Monini Perugia w sobotę 16 maja o 17:00. Wszystkie mecze turnieju finałowego transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu.

