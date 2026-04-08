Puchar CEV dla Galatasaray! Dwa zwycięstwa w finale

Po zwycięstwie w wyjazdowym meczu w Italii 3:2, siatkarki Galatasaray były w lepszej sytuacji przed rewanżem w Stambule. Ekipa Chieri nie zrezygnowała z walki o trofeum i w premierowej partii wygrała po rywalizacji na przewagi (25:27). Przyjezdne miały też przewagę jeszcze w końcówce drugiej partii (19:21), ale zawodniczki Galatasaray odwróciły wynik i wygrały 25:22. To był przełomowy moment meczu, bo w kolejnych setach gospodynie miały już wyraźną przewagę i wygrały dwa razy po 25:18.

Siatkarki Galatasaray były skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały zagrywką (5-0) oraz blokiem (14-7). Najwięcej punktów dla zwyciężczyń wywalczyła Ilkin Aydin - 19, a dla pokonanych Anett Nemeth - 16. MVP Pucharu CEV 2026: Ilkin Aydin.

Skrót finału Pucharu CEV:





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W obecnej edycji Pucharu CEV rywalizowały trzy polskie kluby. Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonały chorwacki OK Dinamo Zagrzeb (3:0, 3:1), OTP Banka Branik Maribor ze Słowenii (3:0, 3:2), a w rundzie play-off uległy Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (0:3, 0:3). MOYA Radomka Radom wyeliminowała czeski VK UP Ołomuniec (3:0, 3:0), HAOK Mladost Zagrzeb (1:3, 3:0; złoty set 22:20), a w rundzie play-off przegrały z CSO Voluntari 2005 (2:3, 1:3). PGE Budowlani Łódź zaczęli grać od ćwierćfinału, przechodząc do Pucharu CEV z rozgrywek Ligi Mistrzyń. Już na wstępie łódzkie siatkarki zostały pokonane przez ekipę Chieri (1:3, 0:3).

Wyniki meczów finałowych Pucharu CEV siatkarek 2026:

2026-04-01: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Galatasaray Stambuł 2:3 (18:25, 25:20, 18:25, 25:18, 18:20)

2026-04-08: Galatasaray Stambuł – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3:1 (25:27, 25:22, 25:18, 25:18).