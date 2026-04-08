Rywale ostrożni przed meczem z Polską. "To jest nasz najważniejszy cel"

- Musimy docenić świetne polskie zawodniczki – dodała.

Przyznała, że jest podekscytowana tym spotkaniem.

- Gra w reprezentacji różni się od występów indywidualnych, to coś specjalnego. Myślę, że polski zespół jest pod nieco większą presją, grając u siebie – zaznaczyła siódma zawodniczka światowego rankingu.

Kapitan reprezentacji Ukrainy Ilia Marczenko podkreślił, że jego oczekiwania przed meczem są wysokie.

- Przyjechaliśmy tu, by wygrać i to jest nasz najważniejszy cel. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Polska ma naprawdę mocny zespół, nawet pod nieobecność Igi Świątek. Jesteśmy przygotowani do spotkania - stwierdził.

Świątek już wcześniej poinformowała, że nie wystąpi w meczu. W kadrze Biało-Czerwonych znalazły się: Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka.

Stawką spotkania w Gliwicach jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który obędzie się 21-27 września w chińskim Shenzhen.

Mecz odbędzie się w Polsce dzięki porozumieniu z Ukraińcami, którzy pierwotnie mieli być gospodarzami.

Ukrainę w Gliwicach będą reprezentować Switolina, Marta Kostjuk, Ołeksandra Olijnykowa i specjalizujące się w grze podwójnej siostry Kiczenok: Ljudmiła oraz Nadija.

Biało-Czerwone w pięciu poprzednich edycjach tej imprezy grały w elicie trzykrotnie. Dwa lata temu w półfinale uległy Włoszkom, które później wygrały imprezę w Maladze. Teraz zadanie jest trudniejsze, gdyż od 2025 roku do finałów kwalifikuje się tylko osiem, a nie dwanaście drużyn.

Zawodniczki rywalizować będą w gliwickiej PreZero Arenie na sztucznej mączce, a mecze będzie mogło zobaczyć ok. 13 tysięcy kibiców.

Pierwszego dnia rozegrane zostaną dwa single, drugi dzień zacznie się od gry podwójnej, a potem – zależnie od wyniku – może być jeden lub dwa single. Na pewno odbędą się cztery spotkania, a piąte – w przypadku remisu.

Polki z Ukrainkami po raz ostatni rywalizowały rok temu w Radomiu. Maja Chwalińska uległa wówczas Elinie Switolinie (6:7, 3:6), Katarzyna Kawa - Marcie Kostjuk (1:6, 2:6), a Chwalińska i Martyna Kubka w grze podwójnej Ludmyle oraz Nadiji Kiczenok (6:7, 6:7).

Transmisja rywalizacji Polska - Ukraina w Billie Jean King Cup na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Billie Jean King Cup: Polska - Ukraina. Gdzie oglądać mecze?

10 kwietnia (piątek)

I mecz singlowy - 16:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

II mecz singlowy - 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

11 kwietnia (sobota)

Mecz deblowy - 12:00 (Polsat Sport 2)

I mecz singlowy - 13:30 (Polsat Sport 2)

II mecz singlowy - 15:30 (Polsat Sport 2)

PAP