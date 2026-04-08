Słowacja - Polska. Relacja na żywo

Status współorganizatora grudniowych mistrzostw Europy sprawia, że biało-czerwone po raz pierwszy w historii nie biorą udziału w kwalifikacjach, mając zapewniony udział w turnieju finałowym.

W zamian, wraz z pozostałymi gospodarzami (Czechami, Rumunią, Turcją i Słowacją) oraz medalistkami poprzedniej edycji ME (Norwegią, Danią i Węgrami), rywalizują w Euro Cup.

Polki nie straciły jeszcze szans na awans do turnieju finałowego, ale muszą wygrać dwa ostatnie mecze. Warunkiem jest także przegrana w środę Rumunii u siebie z Norwegią. Biało-czerwone jak do tej pory pozostają z jednym zwycięstwem w tych rozgrywkach.

W spotkaniu ze Słowacją na ławce trenerskiej zabraknie szkoleniowca Arne Senstada. Kadrę pod jego nieobecność poprowadzi asystent Adrian Struzik.

