Tomasz Hajto nie gryzł się w język! "Zaszufladkowane polskie myślenie"

W czwartek rozegrane zostaną ćwierćfinałowe mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji. W drugim z wymienionych pucharów naprzeciwko siebie staną 1. FSV Mainz 05 i RC Strasbourg. W niemieckim zespole występuje Kacper Potulski. 18-letni polski piłkarz w tym sezonie wystąpił w 12 meczach Bundesligi i siedmiu starciach w Lidze Konferencji.

Odwołując się do sytuacji Potulskiego Tomasz Hajto w programie "Polsat Futbol Cast" postanowił wypowiedzieć się na temat sytuacji młodych piłkarzy w Polsce.

- Doświadczony piłkarz może robić błąd, a młody nie. Nie uważasz, że to powinno być na odwrót? Bagatelizujemy błąd Bednarka w meczu z Albanią, gdyby w jego miejscu stał młody piłkarz, to już byśmy go skreślili. Jak patrzę, to tak wygląda obecnie tok myślenia naszego selekcjonera. Pietuszewski wszedł z Albanią i pomógł. W drugim meczu mu nie poszło, ale to nie poszło całej drużynie. Oglądam Potulskiego i to jest zawodnik, który broni. My go nie bierzemy pod uwagę, a cały czas mówimy, że chcemy coś tworzyć obok Bednarka. Za grę w Porto sam go chwaliłem, ale w reprezentacji notorycznie popełnia błędy - powiedział.

Były reprezentant Polski wypowiedział się także na temat występów Potulskiego w młodzieżowej reprezentacji Polski.

- Cały czas uważamy, że Bednarek może popełniać błędy, że Cash może popełniać błędy i nie mieć siły. Mimo to nadal sądzimy, że idziemy w dobrym kierunku. Wytłumacz mi, co ma zrobić Potulski, skoro on nawet u Jerzego Brzęczka (w reprezentacji U21 - przyp. red.) w drugim meczu siedział na ławce. Chłopak radzi sobie w Bundeslidze i Lidze Konferencji, a w reprezentacji przegrywa z zawodnikiem Piasta Gliwice - stwierdził.

Na koniec Hajto ocenił, że w Polsce młodych piłkarzy częściej się krytykuje, niż chwali.

- Piszemy o tym, że niedługo będzie transfer Jana Ziółkowskiego, bo on nic nie gra. Jakie my mamy zaszufladkowane polskie myślenie? My nie wyciągamy młodych do góry jak Pietuszewski i Potulski, tylko my ich dołujemy - podsumował.

Transmisja meczu 1. FSV Mainz 05 - RC Strasbourg w Polsacie Sport Extra 3 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.

AA, Polsat Sport