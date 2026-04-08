Pierwszy finalista Tauron Ligi już znany! Emocjonujące starcie w półfinale

Premierowa partia upłynęła pod znakiem punktowych serii obu zespołów. Najpierw przewagę uzyskały opolanki, które wygrały pięć akcji z rzędu (10:5). Siatkarki PGE Budowlanych odpowiedziały serią sześciu punktów od stanu 14:11 do 14:17, gdy zagrywała Maja Storck, a później wygrały jeszcze cztery kolejne akcje powiększając przewagę (16:22). Gospodynie zdobyły cztery punkty z rzędu (20:22) i włączyły się do walki w końcówce. Po ataku Pauliny Damaske łodzianki miały piłkę setową przy stanie 22:24, siatkarki UNI zdołały jednak doprowadzić do rywalizacji na przewagi i wygrały tę wojnę nerwów, kończąc seta blokiem (27:25).

Zobacz także: Siatkarska niespodzianka w półfinale! Decydujący mecz zostanie rozegrany w Rzeszowie

W drugim secie, po wyrównanym początku (7:7), siatkarki Budowlanych odskoczyły rywalkom (8:12). W porównaniu z poprzednią partią, przyjezdne popełniały mniej błędów, grały skutecznie i utrzymywały wyraźną przewagę (13:18). Sasa Planinsec wywalczyła piłkę setową (18:24), opolanki obroniły się w trzech kolejnych akcjach, ale tym razem za późno ruszyły w pogoń. Przewaga łodzianek była zbyt duża, a w ostatniej akcji Alicja Grabka zaskoczyła rywalki atakiem (21:25).

Siatkarki UNI udanie otworzyły kolejną część meczu (3:0, 9:5). Łodzianki goniły wynik, łapały kontakt z rywalkami (11:10, 18:17), ale gospodynie utrzymywały przewagę. Po asie serwisowym Natalii Kecher drużyna z Opola prowadziła 21:18, później jeszcze 23:21 po punktowym bloku, ale końcówka należała do Budowlanych. Przyjezdne wygrały cztery ostatnie akcje, wykorzystując błędy rywalek, a wynik na 23:25 ustaliła skutecznym atakiem Maja Storck.

Czwartego seta efektownie rozpoczęły opolanki (7:1). Później utrzymywały wyraźną przewagę (12:7, 21:13), grając skuteczniej od rywalek w ataku. Tym razem w końcówce nie było zwrotów akcji, choć przyjezdne obroniły trzy piłki setowe. Przestrzelona zagrywka rywalek dała ekipie UNI brakujący punkt, kończący tego dość jednostronnego seta (25:18).

Zwycięzcę poznaliśmy po tie-breaku. Pierwsze akcje dały minimalną przewagę gospodyniom, ale siatkarki Budowlanych wygrały pięć kolejnych akcji przy zagrywkach Karoliny Drużkowskiej i zmieniały pola mając trzy oczka zaliczki (5:8). Opolanki nie rezygnowały i wyrównały po ataku Katarzyny Zaroślińskiej-Król (10:10). Cztery ostatnie akcje tego meczu padły jednak łupem PGE Budowlanych. Punktowy blok dał im piłkę meczową, a Maja Storck skutecznym atakiem przypieczętowała awans do finału (12:15).

Najwięcej punktów: Katarzyna Zaroślińska-Król (25), Hanna Hellvig (18), Uxue Guereca (16), Natalia Kecher (11) - UNI; Maja Storck (25), Paulina Damaske (16), Sasa Planinsec (16) - Budowlani. MVP: Sasa Planinsec (11/17 = 65% skuteczności w ataku + 5 bloków).

W drugiej parze półfinałowej DevelopRes Rzeszów rywalizuje z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Po dwóch meczach jest remis 1–1, a decydujące starcie zostanie rozegrane w sobotę 11 kwietnia w Rzeszowie.

UNI Opole – PGE Budowlani Łódź 2:3 (27:25, 21:25, 23:25, 25:18, 12:15)

UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wiktoria Paluszkiewicz, Wirginia Mulka, Iga Kępa. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

Budowlani: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec – Justyna Łysiak (libero) oraz Paulina Majkowska, Karolina Drużkowska, Nadia Siuda, Bruna Honorio. Trener: Maciej Biernat.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–0 dla Budowlanych (awans).

