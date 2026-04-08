Warta w półfinale Ligi Mistrzów! Na drodze do finału stanie jej Ziraat Bankasi

Pewny awans do Final Four Ligi Mistrzów

Podopieczni trenera Michała Winiarskiego w ćwierćfinale Ligi Mistrzów trafili na włoskie Cucine Lube Civitanova, co zapowiadało wyrównaną rywalizację. Pierwszy mecz ułożył ten ćwierćfinał. Polacy kompletnie zaskoczyli swoich rywali i na wyjeździe efektownie wygrali 3:0, będąc lepszymi w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła.



Wystarczyło u siebie potwierdzić świetne przygotowanie do sezonu i to się udało. Aluron CMC Warta Zawiercie znów w wielkim stylu wygrała 3:0 i bez większych problemów zameldowała się w gronie najlepszej czwórki w Europie.

Ziraat Bankasi Ankara to groźny przeciwnik

W półfinale poziom trudności wzrasta. W Turynie Jurajscy Rycerze zmierzą się z tureckim Ziraatem Bankasi Ankara. To drużyna, która w ćwierćfinale nie straciła choćby seta z Asseco Resovią Rzeszów. Porażki nie zaznała również w fazie grupowej, którą wygrała z kompletem sześciu zwycięstw i bilansem setów 18:3.



To tylko potwierdza, że Turcy w obecnej kampanii są w fantastycznej dyspozycji i należą do najlepszych drużyn na Starym Kontynencie. Nie jest wykluczone, że w tym półfinale zobaczymy przyszłego triumfatora obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Tomasz Fornal stanie naprzeciw Zawiercian

Jednym z podstawowych zadań siatkarzy Aluron CMC Warty Zawiercie będzie powstrzymanie świetnie dysponowanego Tomasza Fornala. Przyjmujący reprezentacji Polski to lider tureckiego Ziraatu. Gra efektownie i przede wszystkim skutecznie, co potwierdził w ćwierćfinale przeciwko Asseco Resovii.



Bez wątpienia Tomasz Fornal należy obecnie do najlepszych siatkarzy świata. Przed rokiem wyjechał do Turcji i szybko stał się jedną z najjaśniejszych gwiazd Super Lig. Swoją przydatność chce potwierdzić w Final Four Ligi Mistrzów, zamykając Zawiercianom drogę do finału.

Gdzie oglądać mecz Warta Zawiercie-Ziraat Bankasi?

Spotkanie półfinałowe Aluron CMC Warta Zawiercie-Ziraat Bankasi Ankara odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 20:30. Transmisja przeprowadzona zostanie na kanałach sportowych Polsatu. Wielki finał już w niedzielę 17 maja. Czy Aluron CMC Warta Zawiercie zagra w nim po raz drugi z rzędu i powalczy o historyczny sukces?

Polsat Sport