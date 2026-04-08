Z Rakowa do Realu? Głośny transfer o krok!

Lopez to jedna z ikon częstochowskiego klubu, podobnie jak Tomas Petrasek czy Fran Tudor. Trafił pod Jasną Górę w 2020 roku w momencie rozkwitu Rakowa dowodzonego przez Marka Papszuna. Hiszpan był motorem napędowym zespołu, a jego kapitalne bramki z rzutów wolnych stały się jego wizytówką.

Niestety, wszystko się kiedyś kończy i tak jest w przypadku Lopeza w Rakowie. Jeszcze jakiś czas temu nikt nie wyobrażał sobie absencji Hiszpana w Częstochowie, ale teraz włodarze klubu nie kwapią się, aby przedłużyć z nim wygasający w czerwcu kontrakt. To wyraźny sygnał, że ofensywny pomocnik ma zielone światło na szukanie sobie nowego zespołu.

Jak donoszą hiszpańskie media, a konkretnie portal "El Gol Digital", Lopez ma trafić do Realu Saragossa. To znany klub, który w przeszłości z powodzeniem występował w Primera Division, a starsi kibice pamiętają chociażby jego dwumecz z Wisłą Kraków w europejskich pucharach. Obecne realia są zgoła odmienne, bo drużyna walczy o utrzymanie na zapleczu La Liga. Jeżeli jednak uniknie degradacji, w kolejnym sezonie ma poprawić swoje notowania, a pomóc w tym ma właśnie m.in. Lopez.

Dla 31-latka byłby to powrót do ojczyzny po sześciu latach przerwy, bo zanim trafił do Rakowa, grał tylko w Hiszpanii. Zaliczył m.in. 41 meczów w La Liga, a w jego CV widnieją takie kluby jak Getafe i Levante.

Lopez w tym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach w barwach RKS-u. Zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. W sumie jego bilans to 165 meczów, 62 gole i 39 asyst. Sięgnął po mistrzostwo Polski, dwa Puchary i Superpuchary Polski. Był też królem strzelców PKO BP Ekstraklasy i najlepszym jej piłkarzem w sezonie 2021/2022.

