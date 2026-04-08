Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze. Puchar Polski na żywo relacja live i wynik online

Zawisza jest największą sensacją 72. edycji pucharowej rywalizacji. Poprzednim zespołem z czwartego szczebla rozgrywkowego, jaki zawitał do czołowej czwórki Pucharu Polski, była Olimpia Grudziądz w sezonie 2021/22, czyli cztery lata temu.

Bydgoszczanie, którzy są liderem grupy II na swoim poziomie, w półfinale PP zagrają po raz pierwszy od 2014 roku. Wtedy przystąpili do rozgrywek jako przedstawiciel zaplecza ekstraklasy, a występowali w nich już jako drużyna krajowej elity. Na półfinale 12 lat temu się nie zatrzymali, a w pierwszym w historii finale na PGE Narodowym w Warszawie okazali się lepsi od Zagłębia Lubin i jedyny raz sięgnęli po Puchar Polski.

Historia może się powtórzyć także dlatego, że w drodze po to trofeum Zawisza w ćwierćfinale po dwumeczu wyeliminował... Górnika.

Zabrzanie w stawce zespołów, jakie pozostały na placu boju w tym sezonie, są najbardziej utytułowani. Mają w dorobku sześć pucharowych triumfów, ale ostatni w 1972 roku, a w finale byli jeszcze siedmiokrotnie, ostatnio ćwierć wieku temu.

O udział w europejskich pucharach walczą dwutorowo, bo po ostatnim zwycięstwie nad Cracovią (3:0) plasują się na trzeciej pozycji w tabeli ekstraklasy.

Choć różnica poziomów jest wyraźna, w sztabie Górnika nikt nie zamierza lekceważyć Bydgoszczan.

- Analizowaliśmy już grę rywala i wiem, że nie będzie łatwo, także dlatego, że będziemy pod presją, ale musimy dać radę – zaznaczył trener Michal Gasparik.

Na trybunach obiektu im. Zdzisława Krzyszkowiaka spodziewany jest komplet ponad 20 tysięcy kibiców.

BS, PAP