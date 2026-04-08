Znakomita druga połowa! Polki dalej z szansami na awans do turnieju finałowego

Selekcjoner reprezentacji Polski piłkarek ręcznych, Arne Senstad, trafił niedawno do szpitala. Jak poinformował w środę Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP), w meczu ze Słowacją obowiązki pierwszego trenera przejął asystent Norwega - Adrian Struzik.

Lepiej w to spotkanie weszły Biało-Czerwone, które prowadziły niemal przez całą pierwszą połowę. W swoim najlepszym fragmencie gry potrafiły jednak odskoczyć Słowaczkom tylko na trzy bramki. Rywalki wykorzystały chwilowy kryzys w grze Polek i doprowadziły do wyrównania, ale ostatecznie to drużyna prowadzona przez trenera Struzika zeszła na przerwę przy korzystnym wyniku 13:10.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy rywali Polaków w walce o mistrzostwa Europy! Trudne losowanie

Druga połowa spotkania przebiegła już w pełni po myśli Polek. Bez problemów wyszły one na prowadzenie 18:13, m.in. dzięki świetnej dyspozycji w ofensywie duetu Daria Michalak - Magda Balsam. Od tego momentu utrzymywały bezpieczną przewagę i nie pozwalały rywalkom dojść do głosu.

To drugie zwycięstwo polskich szczypiornistek w ich piątym meczu w tych rozgrywkach.

W niedzielę o 18:00 w Radomiu zagrają one z Rumunkami o awans do turnieju finałowego.

Status współorganizatora grudniowych mistrzostw Europy sprawia, że Biało-Czerwone po raz pierwszy w historii nie biorą udziału w kwalifikacjach, mając zapewniony start w turnieju finałowym. Zamiast tego, wspólnie z pozostałymi gospodarzami (Czechami, Rumunią, Turcją i Słowacją) oraz medalistkami poprzedniej edycji ME (Norwegią, Danią i Węgrami), rywalizują w cyklu Euro Cup.



Słowacja - Polska 21:34 (10:13)

Słowacja: Sona Furgalakova, Iryna Yablonska, Alexandra Ivanytsia - Olivia Scipovam, Tatiana Sutranova, Anette Hudakova, Erika Rajnohova, Kristina Pastorkova, Karin Bujnochova, Martina Popovcova, Eszter Lengyel, Katarina Pocsikova, Lenka Ratvajska, Viktoria Gyoriova, Diana Vargova, Barbora Sabovova.

Polska: Adrianna Płaczek, Paulina Wdowiak - Joanna Granicka, Marcelina Polańska, Monika Kobylińska, Aleksandra Rosiak, Katarzyna Cygan, Natalia Nosek, Paulina Uścinowicz, Joanna Gadzina, Magda Balsam, Daria Michalak, Adrianna Górna, Patrycja Noga, Nikola Głębocka, Natalia Pankowska.