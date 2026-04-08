Znakomita druga połowa! Polki dalej z szansami na awans do turnieju finałowego

Łukasz OstrowskiPiłka ręczna

Reprezentacja Polski szczypiornistek pokonała Słowację 34:21 w meczu piątej kolejki EHF Euro Cup. Dla Biało-Czerwonych to drugie zwycięstwo w trwającej edycji tych rozgrywek.

Zawodniczka reprezentacji Polski w piłce ręcznej z piłką w dłoni, w białej koszulce z czerwonymi akcentami.
fot: PAP
Magda Balsam

Selekcjoner reprezentacji Polski piłkarek ręcznych, Arne Senstad, trafił niedawno do szpitala. Jak poinformował w środę Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP), w meczu ze Słowacją obowiązki pierwszego trenera przejął asystent Norwega - Adrian Struzik.

 

Lepiej w to spotkanie weszły Biało-Czerwone, które prowadziły niemal przez całą pierwszą połowę. W swoim najlepszym fragmencie gry potrafiły jednak odskoczyć Słowaczkom tylko na trzy bramki. Rywalki wykorzystały chwilowy kryzys w grze Polek i doprowadziły do wyrównania, ale ostatecznie to drużyna prowadzona przez trenera Struzika zeszła na przerwę przy korzystnym wyniku 13:10.

 

Druga połowa spotkania przebiegła już w pełni po myśli Polek. Bez problemów wyszły one na prowadzenie 18:13, m.in. dzięki świetnej dyspozycji w ofensywie duetu Daria Michalak - Magda Balsam. Od tego momentu utrzymywały bezpieczną przewagę i nie pozwalały rywalkom dojść do głosu.

 

To drugie zwycięstwo polskich szczypiornistek w ich piątym meczu w tych rozgrywkach.

 

W niedzielę o 18:00 w Radomiu zagrają one z Rumunkami o awans do turnieju finałowego.

 

Status współorganizatora grudniowych mistrzostw Europy sprawia, że Biało-Czerwone po raz pierwszy w historii nie biorą udziału w kwalifikacjach, mając zapewniony start w turnieju finałowym. Zamiast tego, wspólnie z pozostałymi gospodarzami (Czechami, Rumunią, Turcją i Słowacją) oraz medalistkami poprzedniej edycji ME (Norwegią, Danią i Węgrami), rywalizują w cyklu Euro Cup.


Słowacja - Polska 21:34 (10:13)

 

Słowacja: Sona Furgalakova, Iryna Yablonska, Alexandra Ivanytsia - Olivia Scipovam, Tatiana Sutranova, Anette Hudakova, Erika Rajnohova, Kristina Pastorkova, Karin Bujnochova, Martina Popovcova, Eszter Lengyel, Katarina Pocsikova, Lenka Ratvajska, Viktoria Gyoriova, Diana Vargova, Barbora Sabovova.

 

Polska: Adrianna Płaczek, Paulina Wdowiak - Joanna Granicka, Marcelina Polańska, Monika Kobylińska, Aleksandra Rosiak, Katarzyna Cygan, Natalia Nosek, Paulina Uścinowicz, Joanna Gadzina, Magda Balsam, Daria Michalak, Adrianna Górna, Patrycja Noga, Nikola Głębocka, Natalia Pankowska.

Przejdź na Polsatsport.pl
EHF EURO CUPEHF EURO CUP 2026PIŁKA RĘCZNAPOLSKAREPREZENTACJA KOBIETREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI PIŁKAREK RĘCZNYCHREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIETSŁOWACJA
Zobacz także

Losowanie Pucharu Polski za nami! Zwycięzcę rozgrywek poznamy w... półfinale?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

