Znamy skład reprezentacji Polski na festiwal w Botswanie

Światowy festiwal sztafet w tym roku zagości w Gaborone, które będzie pierwszym afrykańskim miastem, który ugości rozgrywane od 2014 roku zawody World Athletics Relays. Botswańscy gospodarze będą liczyć na sukcesy swoich sprinterów z Letsile Tebogo – mistrzem olimpijskim na 200 metrów – na czele. Polska wysyła natomiast do Afryki silny zespół, mający za cel wywalczenie czterech kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie – w sztafetach tradycyjnych i mieszanych 4 x 100 oraz 4 x 400 metrów.

– Zawody w Botswanie to główny, najważniejszy, start kwalifikacyjny dla sztafet. Dobry występ w Gaborone daje spokojną głowę w przygotowaniach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Kwalifikację do Pekinu wywalczy po dwanaście najlepszych zespołów. Cztery pozostałe miejsca zostaną obsadzone na podstawie list światowych sezonu 2027. Stawka jest więc wysoka, a zadanie postawione przed naszymi biegaczami ważne. Jestem jednak przekonany, że nasze drużyny sztafetowe w pełni wywiążą się ze stawianych przed nimi celów – mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

W składzie reprezentacji Polski na World Athletics Relays nie zabraknie gwiazd. Do Gaborone polecą między innymi medaliści halowych mistrzostw świata z Kujawsko-Pomorskiej Areny Toruń Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic, Anna Gryc i Pia Skrzyszowska oraz Kajetan Duszyński i Marcin Karolewski. Po przerwie spowodowanej kontuzją do narodowej drużyny wraca 400-metrowiec Maksymilian Szwed.

– Straciłem sezon halowy i z jednej strony tego żałuję, a z drugiej to z większym apetytem spoglądam na bieganie letnie. Kibiców zapewniam, że jako reprezentacja damy z siebie wszystko. Start w Botswanie jest bardzo ważny i tak do niego jako drużyna podchodzimy – zapowiada Szwed.

Dodatkową stawką World Athletics Relays jest wywalczenie prawa startu we wrześniowych supermistrzostwach World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie. Kwalifikację na to wydarzenie zdobędzie sześć najszybszy sztafet mieszanych 4 x 100 oraz 4 x 400 metrów.

Większość reprezentantów Polski start w Gaborone poprzedzi zgrupowaniami kadrowymi w Republice Południowej Afryki. Festiwal World Athletics Relays 2 i 3 maja.

Pełny skład reprezentacji Polski:

Kobiety

Lp. Imię i nazwisko Konkurencja Klub

1 Marlena Granaszewska sztafety 4 x 100 metrów KS Podlasie Białystok

2 Martyna Kotwiła sztafety 4 x 100 metrów RLTL GGG Radom

3 Jagoda Mierzyńska sztafety 4 x 100 metrów KS AZS AWF Wrocław

4 Magdalena Niemczyk sztafety 4 x 100 metrów UKS Tiki Taka Kolbuszowa

5 Aleksandra Piotrowska sztafety 4 x 100 metrów KS AZS AWFiS Gdańsk

6 Monika Romaszko sztafety 4 x 100 metrów KS Agros Zamość

7 Pia Skrzyszowska sztafety 4 x 100 metrów KS AZS AWF Warszawa

8 Magdalena Stefanowicz sztafety 4 x 100 metrów KS AZS AWF Katowice

9 Weronika Bartnowska sztafety 4 x 400 metrów KS AZS AWF Warszawa

10 Natalia Bukowiecka sztafety 4 x 400 metrów KS Podlasie Białystok

11 Anna Gryc sztafety 4 x 400 metrów KS AZS AWF Warszawa

12 Karolina Łozowska sztafety 4 x 400 metrów KS AZS AWF Warszawa

13 Klaudia Osipiuk sztafety 4 x 400 metrów KS AZS-AWF Biała Podlaska

14 Justyna Święty-Ersetic sztafety 4 x 400 metrów KS AZS AWF Katowice

15 Alicja Wrona-Kutrzepa sztafety 4 x 400 metrów AZS UMCS Lublin

Mężczyźni

16 Dominik Kopeć sztafety 4 x 100 metrów KS Agros Zamość

17 Patryk Krupa sztafety 4 x 100 metrów AZS UMCS Lublin

18 Jakub Lempach sztafety 4 x 100 metrów AZS UMCS Lublin

19 Mateusz Siuda sztafety 4 x 100 metrów OŚ AZS Poznań

20 Oliwer Wdowik sztafety 4 x 100 metrów CWKS Resovia Rzeszów

21 Łukasz Żak sztafety 4 x 100 metrów AZS UMCS Lublin

22 Łukasz Żok sztafety 4 x 100 metrów KL Lumel Zielona Góra

23 Kajetan Duszyński sztafety 4 x 400 metrów AZS Łódź

24 Marcin Karolewski sztafety 4 x 400 metrów OŚ AZS Poznań

25 Mateusz Rzeźniczak sztafety 4 x 400 metrów MKS Aleksandrów Łódzki

26 Daniel Sołtysiak sztafety 4 x 400 metrów OŚ AZS Poznań

27 Maksymilian Szwed sztafety 4 x 400 metrów AZS Łódź

28 Wiktor Wróbel sztafety 4 x 400 metrów AZS Łódź

29 Remigiusz Zazula sztafety 4 x 400 metrów AZS UMCS Lublin

Informacja prasowa