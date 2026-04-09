18-latek z Polski na co dzień gra w Bundeslidze. Teraz powalczy o awans w Lidze Konferencji

W czwartek dojdzie do ciekawie zapowiadającego się ćwierćfinałowego meczu Ligi Konferencji: FSV Mainz - RC Strasbourg. W obu drużynach występuje po jednym polskim zawodniku. Piłkarzem niemieckiej ekipy jest Kacper Potulski, natomiast w składzie francuskiej drużyny figuruje Maximillian Oyedele.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto nie gryzł się w język! "Zaszufladkowane polskie myślenie"

Na temat pierwszego z wymienionych zawodników w środowym odcinku programu "Polsat Futbol Cast" wypowiedział się Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski chwalił 18-letniego zawodnika.

- Oglądam tego Potulskiego i to jest zawodnik, który broni, bo w Bundeslidze trzeba bronić. My nie bierzemy go pod uwagę (w kontekście seniorskiej reprezentacji Polski - przyp. red.) - powiedział Hajto. - We wtorek był mecz Real Madryt - Bayern Monachium. Można powiedzieć, że Michael Olise "wiązał krawaty". Oglądałem mecz Bayernu z Mainz, w którym na Olise grał Potulski i świetnie sobie radził. Ani razu w tym spotkaniu nie dał się ograć jak zawodnicy Realu. A my cały czas uważamy, że to jest za mało.

Warto przypomnieć, że Potulski otrzymał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski, lecz tam również nie ma zapewnionego miejsca w pierwszym składzie.

- Wytłumacz mi, co ma zrobić Potulski, skoro on nawet u Jerzego Brzęczka (w reprezentacji U21 - przyp. red.) w drugim meczu siedział na ławce. Chłopak radzi sobie w Bundeslidze i Lidze Konferencji, a w reprezentacji przegrywa z zawodnikiem Piasta Gliwice - ocenił Hajto.

Potulski jest zawodnikiem ekipy FSV Mainz od lipca 2023 roku. W niemieckiej drużynie najpierw występował w młodzieżowych zespołach, ale teraz przebił się do pierwszego składu. W tym sezonie urodzony w Gdańsku piłkarz wystąpił w 12 meczach w Bundeslidze, w których strzelił jednego gola. Na swoim koncie ma również 7 spotkań rozegranych w ramach Ligi Konferencji.

Transmisja FSV Mainz - RC Strasbourg w czwartek 9 kwietnia o godzinie 20:50 na Polsat Sport Extra 3 i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport