Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Kiedy półfinał PlusLigi? O której godzinie?

PlusLiga w sezonie 2025/2026 wchodzi w decydującą fazę. O awans do wielkiego finału powalczą siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovii Rzeszów. Kiedy mecze Zawiercie - Rzeszów? O której godzinie półfinały PlusLigi?

W grze o mistrzostwo Polski w sezonie 2025/2026 pozostały cztery drużyny - PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów.

 

W pierwszej parze Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z Asseco Resovią Rzeszów. Która z drużyn wywalczy awans do wielkiego finału i powalczy o mistrzowski tytuł?

 

W półfinale rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. 

12.04.2026, 17:30 - Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów

18.04.2026, 14:45 - Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie

21.04.2026, 20:00* - Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów

* w przypadku remisu po dwóch meczach

Transmisje wszystkich meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

