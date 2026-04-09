Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Kiedy półfinał PlusLigi? O której godzinie?
PlusLiga w sezonie 2025/2026 wchodzi w decydującą fazę. O awans do wielkiego finału powalczą siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovii Rzeszów. Kiedy mecze Zawiercie - Rzeszów? O której godzinie półfinały PlusLigi?
W grze o mistrzostwo Polski w sezonie 2025/2026 pozostały cztery drużyny - PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów.
W pierwszej parze Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z Asseco Resovią Rzeszów. Która z drużyn wywalczy awans do wielkiego finału i powalczy o mistrzowski tytuł?
W półfinale rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów.
12.04.2026, 17:30 - Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów
18.04.2026, 14:45 - Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie
21.04.2026, 20:00* - Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów
* w przypadku remisu po dwóch meczach
Transmisje wszystkich meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.