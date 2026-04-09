Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Relacja live i wynik na żywo

Dwa mecze, dwa zwycięstwa gości - tak wyglądały dotychczasowe spotkania ćwierćfinałowe w ramach starcia Aluron CMC Warty Zawiercie i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Obie ekipy wygrały wyjazdowe starcia, więc po dwóch meczach stan rywalizacji jest remisowy. Wszystko rozstrzygnie się w czwartek.

W pierwszym meczu doszło do sensacji - ZAKSA ograła Zawiercie na wyjeździe. Drugie spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu wygrali podopieczni Michała Winiarskiego, choć starcie było niezwykle wyrównane.

- Jeśli masz plan na mecz, to po prostu się go trzymasz, nawet jeżeli nie jest doskonały, to zawsze przyniesie ci jakieś korzyści. I my staraliśmy się ten plan realizować i wydaje mi się, że w większości nam się udawało - przyznał po drugim spotkaniu Bartosz Kwolek, przyjmujący ekipy z Zawiercia.

W czwartek przekonamy się, kto awansuje do półfinału PlusLigi - Aluron CMC Warta Zawiercie czy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle?

