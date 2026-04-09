ATP w Monte Carlo: Hubert Hurkacz - Valentin Vacherot. Relacja live i wynik na żywo

Hurkacz, po siedmiu meczach bez zwycięstwa, w Monte Carlo wreszcie się przełamał. Polak w pierwszej rundzie pokonał specjalistę od gry "na mączce", Luciano Darderego 7:6 (7-4)5:7, 6:1. W kolejnej rywalizacji poszło mu jeszcze lepiej - wygrał z Fabianem Marozsanem 6:2, 6:3.

ZOBACZ TAKŻE: 6:0, 6:0! Rosjanin zdemolował rakietę i kort (WIDEO)

Vacherot, który stał się objawieniem poprzedniego sezonu, również zdążył już spędzić na monakijskich kortach sporo czasu. W swoim pierwszym starciu ograł Juana Manuela Cerundolo 5:7, 6:2, 6:1. W tarapaty nie wpadł za to w kolejnym pojedynku, w którym po fascynującej batalii triumfował nad Lorenzo Musettim 7:6 (8-6), 7:5.

Hurkacz i Vacherot zmierzą się ze sobą po raz pierwszy.

