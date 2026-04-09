ATP w Monte Carlo: Jannik Sinner - Tomas Machac. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jannik Sinner i Tomas Machac zmierzą się ze sobą w walce o ćwierćfinał turnieju w Monte Carlo. Kto wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Tomas Machac na Polsatsport.pl.

Sinner, jako że jest rozstawiony z "dwójką", w pierwszej rundzie miał tzw. wolny los. Co za tym idzie, w Monte Carlo rozegrał dopiero jeden mecz. W zaledwie godzinę pokonał w nim Ugo Humberta 6:3, 6:0.

 

Machac spędził na kortach w Monako zdecydowanie więcej czasu. W pierwszym spotkaniu miał sporo problemów z pokonaniem Daniela Altmaiera (6:4, 1:6, 6:3), ale już w kolejnym w dwóch setach triumfował nad Francisco Cerundolo 7:6 (7-2), 6:3.

 

To będzie czwarte spotkanie Włocha i Czecha, a drugie w tym roku. We wszystkich dotychczasowych ze zwycięstwa cieszył się Sinner.

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 