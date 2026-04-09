Co za wiadomość! Gwiazdor wraca do kadry

Piłka nożna

Najlepszy strzelec w historii piłkarskiej reprezentacji Nowej Zelandii Chris Wood z Nottingham Forest wraca do gry po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. To ogromne wzmocnienie dla "All Whites" przed rozpoczynającymi się 11 czerwca mistrzostwami świata.

Dwóch piłkarzy w akcji podczas meczu piłki nożnej, jeden z nich to Chris Wood w stroju Nottingham Forest
fot. PAP
Chris Wood po przerwie wraca do gry

34-letni napastnik pauzował od października 2025 roku. W grudniu przeszedł operację. Niedawno wznowił treningi, zaliczył też krótki występ w meczu rezerw Nottingham Forest.

 

Jego powrót do składu pierwszej drużyny potwierdził trener Forest Vitor Pereira na konferencji prasowej przed czwartkowym ćwierćfinałem Ligi Europy na wyjeździe z FC Porto.

 

- Rozpoczął treningi z drużyną i jest gotowy na mecz – przyznał szkoleniowiec.

 

W poprzednim sezonie Wood zdobył 20 bramek w angielskiej ekstraklasie.

 

Natomiast z 45 golami w kadrze narodowej jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w historii Nowej Zelandii. Grał w reprezentacji tego kraju, kiedy poprzednim razem wystąpiła w mistrzostwach świata - w 2010 roku w RPA. Miał wówczas 18 lat.

 

W tegorocznym mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie Nowozelandczycy trafili do grupy G, w której zmierzą się z Iranem, Egiptem oraz Belgią.

KP, PAP
