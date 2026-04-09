FC Barcelona złoży skargę? Ogromna kontrowersja w meczu Ligi Mistrzów

Według medialnych doniesień FC Barcelona zastanawia się nad złożeniem oficjalnej skargi. Chodzi o kontrowersyjną sytuację, która miała miejsce podczas starcia "Blaugrany" z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

FC Barcelona może złożyć skargę po meczu z Atletico Madryt

W środę FC Barcelona zmierzyła się na swoim boisku z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Stołeczna ekipa przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 2:0. Tym samym piłkarze ekipy z Madrytu są w bardzo dobrej sytuacji przed zbliżającym się spotkaniem rewanżowym.

 

Oczywiście w meczu nie brakowało kontrowersji. Akcja, która wzbudziła ogromne emocje kibiców, piłkarzy i ekspertów miała miejsce w drugiej połowie. Bramkarz Atletico Juan Musso wznowił grę i podał do Marca Pubilla, a ten ręką ustawił futbolówkę na linii piątego metra. Sędzia Istvan Kovacs, który prowadził ten mecz, w żaden sposób nie zareagował. Do całej sytuacji zdążył już odnieść się trener "Dumy Katalonii" - Hansi Flick.

 

Jak się jednak okazuje, możliwe, że Barcelona nie zostawi tak tej sytuacji. Jak podał hiszpański dziennikarz Santi Ovalle, włodarze Barcelony mają zastanawiać się nad złożeniem oficjalnej skargi w tej sprawie. 

 

Warto zaznaczyć, że oficjele "Blaugrany" nie mają dużo czasu do namysłu. Rewanżowe spotkanie w Madrycie zostanie bowiem rozegrane już we wtorek 14 kwietnia.

