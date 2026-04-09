Czas na finał Pucharu Polski 2026. W pierwszym półfinale byliśmy świadkami starcia, w którym Górnik Zabrze pokonał 1:0 rewelację tegorocznej edycji, Zawiszę Bydgoszcz.

W drugim półfinale działo się jeszcze więcej. GKS Katowice prowadził już 2:0 w wyjazdowym starciu, ale Raków odrobił straty i wyszedł na prowadzenie 3:2.

Finał Pucharu Polski 2026. Kiedy? O której godzinie?

Finałowe spotkanie Pucharu Polski odbędzie się w sobotę 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Godzina finału Pucharu Polski to 16.00.

BS, PAP