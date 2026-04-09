Game Changer 5. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Hubert Pawlik

Już w najbliższy piątek 10 kwietnia odbędzie się gala Game Changer 5 w Krakowie. W walce wieczoru utytułowany polski pięściarz Mariusz Wach zmierzy się z Kamilem Bieleckim. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.

Mariusz Wach zawalczy na gali Game Changer 5

Mariusz Wach powraca do walk po niespełna trzytygodniowej przerwie. 46-latek przegrał ostatnio z Wiktorem Wychrystem przez jednogłośną decyzję sędziów. Stawką tego starcia był pas mistrza Europy WBO w wadze ciężkiej.

 

Rywalem Wacha na zbliżającej się gali będzie Kamil Bielecki. Niepokonany dotąd zawodnik w ostatnim pojedynku na gali Game Changer 2 pokonał Amadeusza Mućkę. Pojedynek Wach - Bielecki odbędzie się w formule boksu - w małych rękawicach.

 

Ponadto po imponującym zwycięstwie z Kamilem Stefańskim do klatki powróci Kamil Piątkiewicz. Zmierzy się on z Pawłem Stasińskim, który po nieudanym debiucie w MMA wygrał dwie ostatnie walki.

 

Tego wieczoru zobaczymy również m.in. Filipa Szostaka, Wojciecha Ożgę czy Sylwestra Hasnego. Łącznie zaplanowano trzynaście starć - sześć profesjonalnych oraz siedem w formule semi-pro. Fani obejrzą dwa pojedynki bokserskie, dwa w formule K1 oraz dziewięć w MMA.

 

Karta walk Game Changer 5:


Walka wieczoru:

120 kg: Mariusz Wach - Kamil Bielecki - boks (małe rękawice)

 

Pro:

66 kg: Kamil Piątkiewicz - Paweł Stasiński

68 kg: Filip Szostak - Daniel Zalewski

77 kg: Sylwester Hasny - Wojciech Ożga

67 kg: Dominik Sznejwas - Patryk Fliśnik - K1

66 kg: Marcin Frycz - Sandro Weszka 

 

Semi-pro:

88 kg: Dominik Żmuda - Kamil Rybaczuk - boks 

79 kg: Nikodem Fidelus - Antoni Napierała 

77 kg: Aleksander Szmaj - Patryk Kwarciński

80 kg: Kacper Szczerba - Dawid Jędrzejczyk

80 kg: Igor Bronowski - Jakub Wiśniewski 

87 kg: Krzysztof Lorent - Sebastian Chrobot - K1

64 kg: Łukasz Surkow - Igor Wojnowski

 

Gdzie obejrzeć galę Game Changer 5?


Transmisja gali Game Changer w piątek 10 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

