Hansi Flick grzmi po meczu w Lidze Mistrzów. Ocenił pracę sędziego

FC Barcelona przegrała z Atletico Madryt w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec "Dumy Katalonii" Hansi Flick skomentował pracę sędziego podczas tego hitowego starcia.

Trener Hansi Flick trzymający piłkę nożną podczas treningu.
Hansi Flick wypowiedział się po porażce Barcelony w Lidze Mistrzów

W środę FC Barcelona podjęła Atletico Madryt w swoim pierwszym ćwierćfinałowym meczu w tej edycji Ligi Mistrzów. Ekipa ze stolicy Hiszpanii przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 2:0. Podopieczni Diego Simeone tym samym wypracowali zaliczkę przed rewanżowym spotkaniem w Madrycie.

 

Podczas tego starcia nie brakowało kontrowersji. Jedna z nich miała miejsce w drugiej połowie, kiedy bramkarz Atletico Juan Musso wznowił grę i podał do Marca Pubilla, a ten ręką ustawił futbolówkę na linii piątego metra. Do tej sytuacji na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się Hansi Flick.

 

- Nie wiem, co w sytuacji, kiedy bramkarz rozpoczyna grę, a obrońca zatrzymuje piłkę ręką, a potem grają jeszcze raz. Dla mnie to oczywista czerwona kartka. Znaczy druga żółta, wtedy czerwona i rzut karny. Może to by zmieniło mecz, ale myślę, że oni mogą wytłumaczyć, dlaczego tak się nie stało. Cóż, tak już jest i musimy to zaakceptować - powiedział Niemiec. 

 

Dziennikarze nie zadowolili się jednak tą odpowiedzią i dalej wypytywali o kontrowersję. 

 

- Z mojej perspektywy to oczywiste. VAR musi interweniować i powiedzieć: "Spójrz na to". Ja tego nie rozumiem, ale tak jak powiedziałem wcześniej, będą mieli swoje wytłumacznie na to, dlaczego to nie jest żółta kartka. Nie rozmawiałem z arbitrem. Uważam, że lepiej dzisiaj z nim nie rozmawiać - dodał trener.

 

Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 14 kwietnia.

