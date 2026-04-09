Jelena Ostapenko nie przebierała w słowach! Oto, co krzyknęła w stronę kibica

Jelena Ostapenko już kilkukrotnie dała się poznać tenisowym kibicom ze swoich kontrowersyjnych zachowań na korcie, jak i poza nim. Głośno o zawodniczce z Łotwy zrobiło się m.in podczas Australian Open, gdy uderzona przez nią piłka trafiła rywalkę w głowę.

Teraz 28-latka znów pokazała swój temperament. Wyraźnie nie szło jej w spotkaniu drugiej rundy turnieju WTA w Linz z Alexandrą Ealą. W premierowej odsłonie przegrywała 2:4, ale ostatecznie wygrała 6:4. W kolejnej również nie prezentowała się najlepiej. Filipinka prowadziła już 5:1 i 40:15 i wydawało się, że pewnie zmierza po trzeciego seta - tym bardziej, że Ostapenko była już bardzo sfrustrowana.

Zachowanie Łotyszki spotkało się z reakcją publiczności, która buczeniem wyraziła swoje niezadowolenie. W pewnym momencie zirytowana "Penko" podniosła rakietę w górę i krzyknęła w stronę jednego z fanów: "Weź moją rakietę i zagraj za mnie".

So @JelenaOstapenk8 was losing 1-4 15 40 to Eala in the 2nd set, she was getting heckled by some Eala fans and Ostapenko had words back.



Co ciekawe, po tym incydencie gra Ostapenko zupełnie się odmieniła. Zniwelowała stratę do Eali, a potem zakończyła spotkanie na swoją korzyść, wykorzystując już pierwszą piłkę meczową. W kolejnej rundzie zmierzy się z Eleną Gabrielą Ruse.

Jelena Ostapenko - Alexandra Eala 6:4, 7:5

KP, Polsat Sport