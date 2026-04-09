Jelena Ostapenko nie przebierała w słowach! Oto, co krzyknęła w stronę kibica

Tenis

Jelena Ostapenko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tenisistek w tourze. Łotyszka słynie z dość agresywnej gry, ale także ze swojego temperamentnego zachowania na korcie. Swój charakter 28-latka pokazała również podczas ostatniego spotkania w turnieju w Linz, w którym kazała jednemu z kibiców... zagrać za nią.

Kobieta tenisistka w czarnej koszulce bez rękawów i czarnej czapce z daszkiem, patrząca przed siebie z determinacją, trzymająca rakietę tenisową.
fot. AFP
Jelena Ostapenko już kilkukrotnie dała się poznać tenisowym kibicom ze swoich kontrowersyjnych zachowań na korcie, jak i poza nim. Głośno o zawodniczce z Łotwy zrobiło się m.in podczas Australian Open, gdy uderzona przez nią piłka trafiła rywalkę w głowę

 

Teraz 28-latka znów pokazała swój temperament. Wyraźnie nie szło jej w spotkaniu drugiej rundy turnieju WTA w Linz z Alexandrą Ealą. W premierowej odsłonie przegrywała 2:4, ale ostatecznie wygrała 6:4. W kolejnej również nie prezentowała się najlepiej. Filipinka prowadziła już 5:1 i 40:15 i wydawało się, że pewnie zmierza po trzeciego seta - tym bardziej, że Ostapenko była już bardzo sfrustrowana.

 

Zachowanie Łotyszki spotkało się z reakcją publiczności, która buczeniem wyraziła swoje niezadowolenie. W pewnym momencie zirytowana "Penko" podniosła rakietę w górę i krzyknęła w stronę jednego z fanów: "Weź moją rakietę i zagraj za mnie".

 

 

Co ciekawe, po tym incydencie gra Ostapenko zupełnie się odmieniła. Zniwelowała stratę do Eali, a potem zakończyła spotkanie na swoją korzyść, wykorzystując już pierwszą piłkę meczową. W kolejnej rundzie zmierzy się z Eleną Gabrielą Ruse.

 

Jelena Ostapenko - Alexandra Eala 6:4, 7:5

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 