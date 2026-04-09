Koniec niesamowitej serii Sinnera. "Miałem problem"

Tenis

Rekordowa seria wygranych setów przez Jannika Sinnera w tenisowych turniejach ATP Masters 1000 zakończyła się w czwartek na 37. Włoski tenisista w 1/8 finału w Monte Carlo pokonał Czecha Tomasa Machaca 6:1, 6:7 (3-7), 6:3.

Tenisista Jannik Sinner trzyma rakietę w ręku na tle logo Rolex.
fot. PAP
Jannik Sinner, drugi tenisista świata, przegrał seta po długiej serii zwycięstw

Sinner w zeszłym miesiącu został pierwszym tenisistą, który ukończył „Sunshine Double” bez straty seta, zdobywając tytuły w Indian Wells i Miami.

 

Doskonała passa drugiego w rankingu światowym zawodnika zakończyła się przegraną drugiego seta w rywalizacji z Machacem. Była to jego pierwsza strata od październikowego turnieju w Szanghaju, gdy wycofał się z powodu kontuzji w meczu z Holendrem Tallonem Griekspoorem.

 

- Nie każdy dzień jest taki sam. Czułem się świetnie przed meczem, ale w drugim secie byłem trochę zmęczony i miałem problem ze znalezieniem odpowiedniej energii, co się zdarza - powiedział 24-letni Sinner.

 

Sinner w ćwierćfinale turnieju w Monte Carlo!

 

W ćwierćfinale rywalem Włocha będzie Felix Auger-Aliassime, który awansował do tej fazy po kreczu Norwega Caspera Ruuda. Do tego momentu Kanadyjczyk prowadził 7:5, 2:2.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
JANNIK SINNERTENISTURNIEJE ATP I WTA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 