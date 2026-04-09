Koniec niesamowitej serii Sinnera. "Miałem problem"

Sinner w zeszłym miesiącu został pierwszym tenisistą, który ukończył „Sunshine Double” bez straty seta, zdobywając tytuły w Indian Wells i Miami.

Doskonała passa drugiego w rankingu światowym zawodnika zakończyła się przegraną drugiego seta w rywalizacji z Machacem. Była to jego pierwsza strata od październikowego turnieju w Szanghaju, gdy wycofał się z powodu kontuzji w meczu z Holendrem Tallonem Griekspoorem.

- Nie każdy dzień jest taki sam. Czułem się świetnie przed meczem, ale w drugim secie byłem trochę zmęczony i miałem problem ze znalezieniem odpowiedniej energii, co się zdarza - powiedział 24-letni Sinner.

W ćwierćfinale rywalem Włocha będzie Felix Auger-Aliassime, który awansował do tej fazy po kreczu Norwega Caspera Ruuda. Do tego momentu Kanadyjczyk prowadził 7:5, 2:2.

BS, PAP