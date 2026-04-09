Kosa na Kosę - 10.04. Transmisja TV i stream online

W czwartek zostaną rozegrane pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Mimo że żadna z polskich drużyn nie była w stanie awansować do tego etapu rozgrywek, na boisku nie powinno zabraknąć naszych reprezentantów.

ZOBACZ TAKŻE: Papszun bije na alarm! Poważny uraz gwiazdora Legii

W walce o półfinał LK pozostają FSV Mainz z Kacprem Potulskim oraz RC Strasbourg z Maxim Oyedele. Z kolei o triumf w LE rywalizują wciąż FC Porto z Jakubem Kiwiorem i Janem Bednarkiem, a ponadto Aston Villa Matty'ego Casha.

O występach naszych zawodników oraz tym, jak zaprezentowały się ich zespoły, porozmawiają nasi eksperci w programie Kosa na Kosę. W studiu, jak zwykle, zasiądą Roman i Jakub Koseccy.

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

Polsat Sport