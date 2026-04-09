Lewandowski przemówił po śmierci byłego trenera. Tak wyglądała ich ostatnia rozmowa

Mircea Lucescu, rumuński piłkarz i jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii futbolu, zmarł we wtorkowy wieczór w wieku 80 lat. To był spory cios przede wszystkim dla Mariusza Lewandowskiego, który przez kilka lat miał okazję współpracować z nim w Szachtarze Donieck.

- Gdy dowiedziałem się o śmierci trenera, to był szok. Około dwa tygodnie temu jeszcze z nim rozmawiałem, więc jest to tym bardziej smutna historia dla mnie. Już wtedy mówił, że musi porobić trochę badań, bo źle się czuje - przekazał w rozmowie z WP SportoweFakty.

Były reprezentant Polski wyznał, że często rozmawiał z rumuńskim szkoleniowcem.

- Raz w miesiącu dzwoniłem do trenera i rozmawialiśmy też o ogólnych sprawach - jak sprawy u każdego, zdrowie. Od czasów Szachtara Donieck nie tylko utrzymywaliśmy kontakt, ale też wiele razy widzieliśmy się z trenerem. Zawsze będę go miło wspominał - przyznał.

Czy zatem Lucescu był najważniejszym trenerem w karierze defensywnego pomocnika?

- Zdecydowanie tak. Był trenerem, pod wodzą którego najdłużej grałem, obok którego się rozwinąłem. Razem wygraliśmy Puchar UEFA, mistrzostwa i Puchary Ukrainy, także wszystko, co najlepsze, było przy nim - tłumaczył.

Na koniec zaznaczył, że bez wątpienia zmarły we wtorek trener był wyjątkowy.

- Wyróżniał się pod każdym względem na tle innych. Począwszy od głowy, rozumienia taktyki, po to, jak prowadził zespół, jak funkcjonował przy nim. To był człowiek, który 24 godziny na dobę myślał o piłce. Nawet gdy spał. Pamiętam, że cały czas mówił tylko o niej. Niesamowity pasjonat - podsumował Lewandowski.

