Liga Europy. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)

W czwartek 9 kwietnia, odbyły się pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Europy. W jednym ze starć FC Porto, w którego składzie znajduje się dwóch Polaków (Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior), zmierzyło się z Nottingham Forest. Sprawdźcie wyniki i skróty ćwierćfinałowych spotkań LE.

Liga Europy. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych

SC Braga - Real Betis 1:1 (1:0)

Bramki: Florian Grillitsch 5 - Cucho Hernandez 61 (rzut karny).

 

Bologna - Aston Villa 1:3 (0:1)

Bramki: Jonathan Rowe 90 - Ezri Konsa 44; Ollie Watkins 51, 90+4.

 

FC Porto - Nottingham Forest 1:1 (1:1)

Bramki: William Gomes 11 - Martim Fernandes 13 (gol samobójczy).

 

SC Freiburg - Celta Vigo 3:0 (2:0)
Bramki: Vincenzo Grifo 10, Jan-Niklas Beste 32, Matthias Ginter 78.

 

Rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Europy odbędą się w czwartek, 16 kwietnia. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

