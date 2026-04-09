W jednym z ćwierćfinałowych starć piłkarskiej Ligi Konferencji zmierzą się zespoły dwóch młodych Polaków - Mainz Kacpra Potulskiego oraz Strasbourg Maxiego Oyedele.

Niemiecki zespół zajął siódme miejsce w fazie ligowej rozgrywek, dlatego fazę pucharową rozpoczął od 1/8 finału. Tam trafił na Sigmę Ołomuniec, którą pokonał w dwumeczu 2:0 (0:0, 2:0). Podopieczni Ursa Fischera nie przegrali od ośmiu spotkań, a ostatnią porażkę ponieśli w lutym, w starciu z Borussią Dortmund.

Strasbourg natomiast zajął pierwsze miejsce w tabeli fazy ligowej i przystępował do 1/8 finału w najlepszych humorach ze wszystkich drużyn w stawce. W poprzedniej fazie LK francuski zespół wyeliminował HNK Rijekę (2:1, 1:1).

Początek o godzinie 21:00.

