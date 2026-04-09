Liga Konferencji UEFA. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)

Piłka nożna

W czwartek 9 kwietnia, odbyły się pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Konferencji UEFA. Na boisku zobaczyliśmy m.in. starcie FSV Mainz Kacpra Potulskiego z RC Strasbourg Maxiego Oyedele. Sprawdźcie wyniki i skróty ćwierćfinałowych spotkań LK.

Drużyna piłkarska Crystal Palace w swoich strojach sportowych świętuje zwycięstwo na boisku, z publicznością na trybunach w tle.
fot: PAP
Piłkarze Crystal Palace

Rayo Vallecano - AEK Ateny 3:0 (2:0)

Bramki: Ilias Akhomach 2, Unai Lopez 45+2, Isi Palazon 74 (rzut karny).

 

FSV Mainz 05 - RC Strasbourg 2:0 (2:0)

Bramki: Kaishu Sano 11, Stefan Posch 19.

 

Crystal Palace - Fiorentina 3:0 (2:0)

Bramki: Jean-Philippe Mateta 24 (rzut karny), Tyrick Mitchell 31, Ismaila Sarr 90+1.

 

Szachtar Donieck - AZ Alkmaar 3:0 (0:0)

Bramki: Pedrinho 72; Alisson 81, 83.

 

Rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Konferencji UEFA odbędą się w czwartek, 16 kwietnia. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI UEFAPIŁKA NOŻNA
