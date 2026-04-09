Najlepszy polski tenisista wydał oświadczenie ws. swojego zdrowia! Co dalej z jego grą?

Kamil Majchrzak przed paroma dniami wycofał się z turnieju ATP w Monte Carlo. Polak w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych poinformował, że zmaga się z urazem.

Turniej rangi ATP Masters 1000 w Monte Carlo to pierwszy wielki akcent w trakcie okresu gry na nawierzchni ziemnej. Impreza odbywa się w dniach 5-12 kwietnia, a w Monako występują najlepsi tenisiści świata. Wśród nich miało być dwóch Polaków - Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. 

 

O ile pierwszy z wymienionych jest już w trzeciej rundzie, o tyle drugi nawet nie pojawił się na korcie. 4 kwietnia Majchrzak wycofał się z tych prestiżowych rozgrywek.

 

Teraz Piotrkowianin zdradził, co było powodem jego decyzji. 

 

"Tak jak już wiecie, musiałem wycofać się z turnieju w Monte Carlo przez kontuzję kolana. Najbliższy czas to dla mnie rehabilitacja i powrót do pełni zdrowia" - napisał najlepszy polski tenisista na instastory.

 

Na razie nie wiadomo, kiedy Majchrzak wróci na kort. 

 

Tytułu wywalczonego w Monte Carlo przed rokiem broni Carlos Alcaraz. Hiszpan broni się również przed utratą pozycji lidera rankingu ATP. Po piętach depcze mu bowiem Jannik Sinner.

 

Transmisje meczów turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

