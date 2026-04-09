"Niedokończone interesy" w Szczecinie. 30 maja wielki rewanż o dwa pasy

Pierwsze starcie obu pięściarzy w grudniu ubiegłego roku dostarczyło kibicom niesamowitych zwrotów akcji. Choć Stępień prowadził na punkty u dwóch sędziów, lekarz i sędzia ringowy zdecydowali o przerwaniu walki w 8. rundzie z powodu kontuzji oka szczecinianina. Kalinowski wygrał przez TKO, ale kontrowersje wokół tej decyzji sprawiły, że rewanż stał się bokserską koniecznością.

– Podtrzymuję opinię, że mogłem dalej boksować – mówi 35-letni Paweł Stępień, który od razu domagał się rewanżu. – Kajetan zrobił duży postęp, zaskoczył mnie odpornością, ale u mnie zabrakło wtedy precyzji. Teraz zamierzam to poprawić. Chcę zaboksować tak samo, tylko lepiej. Cieszę się, że gala odbędzie się w Szczecinie. Boksowałem w tej hali dwukrotnie i obie walki wygrałem przed czasem. Liczę, że 30 maja moja ręka znów powędruje w górę.

Pojedynek ma kluczowe znaczenie dla układu sił w polskiej wadze półciężkiej. Obaj zawodnicy zajmują czołowe miejsca w rankingach. Zwycięzca szczecińskiej bitwy zrobi milowy krok w stronę walk o jeszcze większe, międzynarodowe trofea.

