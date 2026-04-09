Novak Djokovic potwierdził ws. zakończenia kariery! Wtedy odwiesi rakietę na kołek

Śmiało można powiedzieć, że Djokovic w karierze zdobył już wszystko: kilkukrotnie wygrał każdego "Wielkiego Szlema", łącznie gromadząc aż 24 tytuły: 10 razy zwyciężył w Australian Open, trzy we French Open, siedem w Wimbledonie oraz cztery w US Open. Zdobył także złoty medal igrzysk olimpijskich, siedem razy triumfował w ATP Finals, jest też pierwszym w historii tenisistą, który zwyciężył we wszystkich turniejach ATP Masters, a do tego ma ponad 100 tytułów turniejowych. Co więcej, przez aż 428 tygodni był liderem światowego rankingu.

ZOBACZ TAKŻE: Jelena Ostapenko nie przebierała w słowach! Oto, co krzyknęła w stronę kibica

Serb wciąż jednak nie powiedział ostatniego słowa. Strona internetowa Sportal.rs opublikowała nagranie, w którym legendarny zawodnik przyznał, że zamierza zakończyć karierę w 2028 roku - po udziale w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.

- Chciałbym zakończyć karierę podczas Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku, trzymając w rękach serbską flagę - powiedział popularny "Nole".

To nie pierwszy raz, gdy 38-latek złożył taką deklarację. Niespełna rok temu w jednym z podcastów przyznał, że właśnie taki koniec kariery jest jego marzeniem.

KP, Polsat Sport